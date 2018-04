Nejčastější mýty o vších

Mít veš je jen estetický problém

Zavšivená hlava není v žádném případě jen otázka krásy. Pokud najdete na hlavě vši, trpíte infekčním onemocněním zvaným pedikulóza. Jestliže si budete hlavu, která svědí, drbat, hrozí, že si ji navíc rozškrábete a do ranek zanesete další infekci. Vší kousnutí totiž svědí hodně. Parazit, který se živí krví z pokožky vaší hlavy, po kousnutí vypustí „svědivou“ látku, která zabrání srážení krve, aby mohl lépe sát. Člověk, který má ve vlasech vši, může mít dokonce zvětšené mízní uzliny na krku a v týle.

Lidé, kteří se vší nemohou dlouho zbavit, a někdy to bývá skutečně obtížné, musí dokonce vyhledat odbornou psychologickou pomoc. Podobně jako ti, kteří úzkostlivě dbají na hygienu, a i přesto se u nich veš objeví. Veš si totiž nevybírá, rozhodně neplatí, že ten, kdo doma neustále uklízí a myje se, vši mít nebude. Pokud bude mít smůlu a přijde do styku se zavšiveným člověkem, nakazí se také. Nemějte proto předsudky vůči nakaženým dětem.

Veš žije jen na nemyté hlavě

Zapomeňte. Veš může chytnout každý vlasatý člověk, bez ohledu na to, zda má vlasy čisté, nebo dávno nemyté. Stačí přímý kontakt s postiženou osobou. Vší se nemusí obávat jen holohlaví a lidé s ultrakrátkými vlasy, na kterých se parazit neudrží. Zavšivení tedy není nemocí jedné sociální skupiny, ale pravda je, že lidé se špatnými hygienickými návyky můžou být trvalým zdrojem a ohniskem nákazy.

Prevence neexistuje

Před vší se nemůžete sice stoprocentně ochránit, ale něco se přece jen dělat dá. Základ je vlasy důkladně prohlížet, o to víc, pokud se v blízkém kolektivu parazit vyskytne. Existují také šampony s repelentním účinkem, například Capissan. Výtažky z kopretin a tea tree oleje vším „nevoní“. Stoprocentně se na něj sice také spolehnout nemůžete, podle některých lékařů však v rizikových kolektivech mohou působit jako podpůrný prostředek, pokud s ním umyjete hlavu jednou za tři dny.

V oblečení a nábytku se vši nedrží

Ale ano. Dokážou tu přežít až čtyřiadvacet hodin. Je proto nutné dodržovat určitá pravidla. Například vyprat a odvšivit oblečení i ložní prádlo a vydezinfikovat i hřebeny. Jinak hrozí, že odtud veš přeleze na jinou hlavu. Anebo na stejnou, již odvšivenou – když si například postižený člověk lehne do špinavého povlečení.

Veš dokáže z hlavy na hlavu přeskočit

Není ani letec, ani skokan. Veš přelézá. Chytíte ji nejsnáze tak, když se skloníte k nakaženému a vaše vlasy se setkají – proto se vším tak daří ve školách nebo na táborech. Nebo se učešete hřebenem, na kterém zůstaly zavšivené vlasy.

Vši lze chytit jen v létě

Veš na počasí nehledí. To dokazuje i skutečnost, že se v hojné míře vyskytují třeba i po zimních prázdninách, tedy v období, kdy děti společně jezdí na hory nebo lyžařské výcviky. Epidemie vší může ve škole propuknout klidně i v únoru, pokud ji do kolektivu někdo zavleče. Situaci ještě zhoršují období, kdy přestane fungovat dosud účinný hubič, protože si na něj vši zvykly, a na novém se pracuje. V současné době ale účinné přípravky existují a jsou běžně v prodeji. Veš přeleze i z kočky nebo psa Ne, veš dětská není schopna přežívat na zvířatech. Ta hostí jiné typy parazitů, kteří naopak obvykle neohrožují člověka.

Veš zvládnete mýdlem, horkou vodou, případně petrolejem

Mýdlu a vodě, byť horké, se veš „vysměje“. Nevadí jí slaná, chlorovaná ani horká. Před petrolejem, který dřív platil za spolehlivého hubiče vší, lékaři důrazně varují. Petrolej je látka pro pokožku absolutně nevhodná až nebezpečná. Citlivým lidem dokonce hrozí vážná alergická reakce. O to spíš, že si často polévají kůži s otevřenými rozškrábanými rankami.

Psí šampon účinkuje i na lidech

Zvířecí šampony určené proti parazitům jsou šité na míru zvířatům, ne lidem. Platí totéž, co u petroleje, po jejich použití si koledujete o velkou alergickou reakci. Hrozí, že dítěti podráždíte pokožku hlavy.

Vlasy je třeba razantně ostřihat

Z krátkých vlasů se vši vybírají mnohem lépe, to je pravda. Hnidy je totiž nutné z vlasu doslova stáhnout – čím kratší vlasy, tím rychleji a pohodlněji to půjde. Ale pokud si dáte tu práci a dlouhý vlas po vlase hnid zbavíte, nemusíte se nijak drasticky střihat, nebo dokonce hlavu oholit. Střihání může být navíc pro děti, obvykle děvčata, velké trauma. Raději se mu proto vyhněte.

Veš se týká jen dětí, na dospělé nejde

Nenechte se zmást druhovým jménem dětská. Veš dětská klidně usedne i na hlavu ctihodného kmeta. Protože však přelézá a dospělí nedávají tak často „hlavy dohromady“, nejvíc se jí daří v dětských kolektivech. Pokud vaše dítě bude mít veš rozhodně to ve škole netajte.

Veš přenáší nebezpečné nemoci

V našich zeměpisných šířkách veš žádné nebezpečné choroby nepřenáší. Postižení, zejména děti, se „jen“ cítí unavené a bývají nevyspalé. Z pochopitelného důvodu – vší kousnutí svědí a s ním celá hlava, takže si v noci neodpočinou. Jediným rizikem je, že si do ranek přenesou infekci, rozhodně ale nepůjde o nic, co by ohrožovalo život.

Veš dětská žije i jinde na těle

Ne, veš s přívlastkem dětská se skutečně vyskytuje jen ve vlasech. Ale existuje ještě veš šatní, která žije nejčastěji ve spodním prádle na straně přiléhající k tělu a klade vajíčka do vláken látky. Způsobuje červené skvrnky a svědivé pupence. Na rozdíl od vši dětské přenáší nebezpečný skvrnitý tyfus nebo plísně.

Dalším typem vši je muňka, lidově filcka. Tu najdete v ochlupení pohlavních orgánů, ale také ve vousech, obočí nebo na očních řasách.

Vši žijí jen za ušima

Pravda je, že je tu najdete nejčastěji, podobně jako v zátylku. Ale pokud se rozmnoží, nemají problém pokrýt celou hlavu.

Je jedno, který přípravek na hubení zvolíte

Naopak, je důležité velmi dobře vybírat. Na některé si totiž vši už zvykly a neúčinkují. Na aktuální situaci se ptejte lékaře, v lékárně nebo na hygienické stanici.

Odvšivovací šampon je lék hrazený zdravotní pojišťovnou Ne, prostředky na odvšivení si musíte koupit ze svého, prodávají se volně, bez lékařského předpisu. Čtěte však pečlivě příbalový leták, zejména pokud vy nebo vaše dítě patří mezi „rizikové“ skupiny, například těhotné nebo alergiky.

Povinnost prohlížet dětem hlavy mají učitelé

Naopak, učitelé by to dělat neměli, zejména v kolektivech, kde už se vši vyskytují, aby nákazu dále nerozšiřovali z dítěte na dítě. Povinnost odvšivit dítě je na rodičích, výjimečně to může učinit i lékař.

Barveným vlasům a parukám se veš vyhýbá

Vši je úplně jedno, zda máte vlasy barvené nebo po trvalé. V paruce sice nežijí, ale dokážou přelézt pod ni. Vší se nemusíte bát, jen pokud pod parukou žádné vlasy nemáte.