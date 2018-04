Rozvod kvůli milenci? Sedm nejčastějších dotazů z partnerské poradny

1. Nemohu se seznámit

Ženy se často diví, proč se nemohou seznámit, když jsou hezké, vzdělané, oblíbené a chodí mezi lidi. Myslí si, že stačí jen fyzicky být tam, kde jsou i muži. Jenže to je k úspěšnému seznámení málo. Muži nebývají zase až tak všímaví. Na to, abychom upoutaly jejich pozornost, je zapotřebí vystoupit z šedé masy a něčím na sebe upozornit. Pokud možno něčím lákavým, příjemně provokativním, sexy. Hodně mužů, jichž jsem se zeptala, jaké ženy ve společnosti oslovují, mi řeklo, že takové, které jsou na první pohled sympatické, usměvavé, přitažlivé, zdravě sebevědomé a provokativní.

Jenže ženy často lamentují: To se mám pořád smát jako reklama na prací prášek a běhat s výstřihem až na břicho?

Nic takového. Chce to spíš vnitřní pohodu s probleskujícími gejzíry smíchu, například ve společnosti. Nic neodradí víc než svěšené koutky, na nichž je napsáno, že se už dávno nezvedly nahoru.

A výstřihy? Muži se rádi podívají na odhalenou kůži, to je známá věc. Ale jen v tom to není. Lidé se přece seznamují i v zimě. Můžeme mít na sobě rolák až po bradu a vyzařovat neodolatelný sex-appeal. K tomu je ovšem zapotřebí správně podtrhnout postavu (vypnutá prsa, nikoli nahrbená záda a skleslá ramena), mít ladnou chůzi, udržovaný vzhled. A něco jiskrného, co představuje výzvu.

Některé ženy nemají chuť čekat na to, až je někdo osloví a v seznamování jsou aktivní. Pokud je to vtipné, proč ne? Ke spontánnímu navazování kontaktů dochází všude, i na tak málo romantických místech, jako je například fronta u pokladny v supermarketu. Často jsem tam byla svědkem i objektem vtipných druhů oslovení, kde iniciativa vycházela od mužů i žen.

I kdyby to nemělo mít jiný efekt, trénink dělá mistra a je třeba ho provozovat všude. Je to o aktivitě i o štěstí. Jako všechno v životě.

Některé tazatelky z poradny již svůj objekt touhy mají. Jsou s ním v kontaktu, často dokonce denně v práci, ale nevědí, zda mají šanci. Rády by to někam posunuly a ptají se: Jak mu dát najevo svůj zájem?

Odpovídám jim velmi zdrženlivě. Jestliže intuitivně cítíte, že zájem vychází jen od vás a muž ho neopětuje, neangažujte se. Stejně tak v případech, kdy s vámi muž chvíli koketuje, něco navrhne, ale pak se stáhne zpátky, dělá jakoby nic, nebo se demonstrativně dvoří jiným ženám. Nejde mu o vás, chce jen otestovat svou atraktivitu.

Muži si žen, jež se jim podbízejí a signalizují, že by pro navázání vztahu udělaly cokoli, moc necení. Nesmíme zapomínat, že muž je bytostně lovec, tudíž ho baví překonávat překážky, nikoli přijít k hotovému.

V poradně se objevují však i daleko smutnější příběhy. Začínají například sdělením: Neváží si mě. Jsem pro něj jen matrace!

Je zřejmé, že k navázání vztahu došlo, někdy dokonce i k několika vztahům, bohužel od základu špatným, podkopávajícím ženské sebevědomí. Pisatelky těchto zoufalých výkřiků opakovaně narážejí na arogantní, hrubé, nerespektující macho typy mužů, kteří vyžadují jen „servis“. Samozřejmě hlavně sexuálního druhu. Místo něhy a lásky však ponižují a urážejí. Co s tím? Zjistíte-li, že vás to stále táhne k mužům, kteří vás zneužívají, zametají s vámi, vy sice trpíte, ale nemáte sílu se od nich odpoutat, jedná se většinou o nevyřešený problém z dětství. Nejvyšší čas vyhledat psychologa, terapeuta.

Každopádně platí, že pouze vy určujete, jak se s vámi bude partner zacházet. Vy musíte říct, co chcete a nechcete. Je třeba zapracovat na sebevědomí a stát se hrdou ženou, která si je vědoma toho, co nabízí.

2. Manžel má milenku

Ze všeho nejčastěji si ženy všech věkových i sociálních kategorií stěžují na to, že žijí s mužem zamilovaným do jiné ženy. Klasický příběh vypadá třeba takto:

„Manžel (VŠ) je úspěšný v práci a šéfuje velmi zajímavým ženám nebo se s nimi stýká jako s obchodními partnerkami. Odjakživa mu zájem žen lichotil, ale nikdy se s žádnou nezapletl, až nedávno. Zamiloval se do své podřízené, která je také vdaná. Úplně se změnil, je duchem nepřítomný, přistihuji ho, jak čte nebo píše sms. Už se mnou ani nespí a komunikuje jen o provozních věcech. Neodolala jsem pokušení přečíst si jeho korespondenci s tou paní. Píšou si, jak po sobě touží a počítají hodiny do dalšího setkání. On neví, že něco vím a nevnímá, jak jsem nešťastná. Chvíli mám chuť ho prosit, ať ji nechá, pak si to rozmyslím. Jak dlouho se to dá vydržet?“

Ženám v takových situacích nedoporučuji plakat a prosit. Tím by u něj jen klesly a cítil by se na koni (jako ostatně každý, kdo zahýbá - je v pozici silnějšího). Hlavně nepřiznávat, že jste četly jeho sms. Mohl by to otočit proti vám. Znáte svou cenu, máte zdravou hrdost i další šance. To by měl taky vycítit, nikoli získat dojem, že je nepostradatelný. Zda vybouchnout nebo mlčet? Záleží na povahách a okolnostech. Není však radno dělat scény ani unáhlená rozhodnutí. Pokud změny v chování bijí do očí, lze naznačit, že nejste slepé a hloupé. Ale potupně nevyzvídat. Německý párový terapeut a sexuolog Ulrich Clement v knize Wenn Liebe fremdgeht podváděným radí: „Rozmysli si, co chceš všechno vědět, omez se jen na to podstatné a vyvaruj se mučivých detailů. Neber si to osobně. Nemusí to mít s tebou nic společného. Nezůstávej ve výčitkách a v pozici oběti.

3. Jsem milenkou ženatého muže

Jak dlouho mám čekat, jestli se rozvede? Také takových dotazů je plná poradna V hlavní roli je opět zdravé sebevědomí. Často totiž chybí právě těm ženám, které se staly milenkami ženatých mužů. Nejsou to ty, jimž tato pozice z nějakého důvodu vyhovuje a imponuje, rozhodly se pro ni dobrovolně a nic by na ní neměnily.

Do poradny však píšou hlavně takové, jimž stav žena - čekatelka - vadí. Nelíbí se vám citová závislost na zadaném a nerozhodném muži, ale vazba je natolik silná, že nejsou schopny vztah ukončit. Irituje je čekání, kdy a jestli si vůbec udělá čas. Rády by to změnily, svého miláčka rozvedly a měly ho jen pro sebe. Jakou nejúčinnější strategii volí milenka a jak dlouho čekat?

Jen ty ženy, které na svých ženatých milencích citově nelpí a naopak jim dávají najevo, že nejsou jediní, bývají žádané. Nic totiž neodradí tolik jako neustálé bombardování dotazy: kdy se rozvedeš, kdy tě konečně budu mít jen pro sebe? Nezabírá ani citové vydírání: jestli mě miluješ, tak od ní odejdeš, atd. Čím déle trvá nerozhodnost partnera, tím urputněji se milenka snaží vyburcovat ho k tomu, aby „s tím už něco dělal“....jenže on s tím v drtivé většině případů vůbec nic dělat nechce a milenka tím u něj začne rychle ztrácet body.

Bez ohledu na to, co ženatý milenec říká, ho vzrušuje (ať si to uvědomuje či ne) právě nedostupnost milenky, vědomí, že dělá něco zakázaného, možná i kapku nemravného, což by se legalizací vztahu zbortilo a byl by zase tam, kde je nyní.

Německý terapeut Ulrich Clement říká, že mnoho milostných afér končí, jakmile jsou legalizovány. Mizí nedostupnost, překážky, atraktivita neznámého, a místo toho nastupuje srovnávání s dosavadním partnerem, uvědomování si chyb a nedostatků atd.

Jak dlouho čekat? Čím rychleji se odpoutáte, tím lépe pro vás. Milenec čas neztrácí, on má všechno - na rozdíl od vás. Tomu, že si s manželkou nerozumí a nemiluje ji, nevěřte. To se říká vždycky. Žádný zadaný muž by přece neměl šanci sbalit svobodnou ženu, kdyby jí na rovinu řekl, že se nikdy nerozvede, své děti miluje a manželku má rád, jen si potřebuje život okořenit vášní, která doma po těch letech chybí. Chcete-li v krátkém časovém horizontu založit rodinu, vřele doporučuji začít navazovat kontakty s nezadanými muži a přestat se vázat na ženatého milence.

4. Mám se kvůli milenci rozvést?

Rozvádět se jen proto, že doma už není romantika jako na začátku, zato s milencem ano, nelze nazvat jinak než nezvládnutím situace.

Není novinkou, že k takovému řešení inklinují víc ženy. Za neobvyklejší a proto zajímavější považuji ty příběhy, kde je to rozvedený milenec, kdo nutí vdanou ženu k rozvodu. Dopisů na toto téma přichází také dost:

„Jsem vdaná, se dvěma dospělými dětmi, můj manžel měl kdysi milenku, ale opustila ho a on se vrátil k nám. Nikdy jsem nebyla nevěrná, ale před rokem jsem si našla přítele. Je rozvedený a chce, abych se přestěhovala do jeho domu. Na rovinu mi však řekl, že se už nikdy nehodlá ženit. Mám strach do toho jít, přítel bývá protivný už teď. Nechce se mi bourat ani manželství, které nám vcelku klape. Přítel ve srovnání se mnou nic neriskuje, ale já bych přišla o všechno: o domov, manžela, děti, práci.“

Této ženě pomohlo, že se milenec tak brzy vybarvil. Zřejmě v reakci na její neochotu se rozvést, se chová nepříjemně. Co by ji u něj čekalo? Všech svých jistot by se vzdala a stala se třeba jen poskytovatelkou full servisu v domě, kde by jí nic nepatřilo. U muže, který by ji s velkou pravděpodobností čím dál tím využíval (zneužíval?) na: vaření, praní, úklid, podávání lahváčů z lednice, práce v domě i venku.

Něco takového na vlastní kůži zažila 51 letá tazatelka z poradny. „S manželem jsme se za 20 let dost odcizili. Kdysi měl milenku, ale rozešli se. Bývá služebně často pryč. Seznámila jsem se s rozvedeným mužem. Nejdřív jsme se hodně milovali a pořád něco podnikali, zamilovala jsem se. Řekl, ať se k němu přestěhuju, se svatbou ale ať nepočítám a dům že slíbil dětem. Zvykl si na to, ze mu vařím a vozím jídlo, nakupuju, starám se o něj, dům i zahradu, hodně věcí platím. V poslední době už nemáme žádný sex a nikam nechodíme. On jen kouká na TV....“

Jen doufám, že má odpověď v ženě vzkřísila pud sebezáchovy a dotyčnému pánovi dala sbohem dřív, než by přišla o poslední zbytky sebevědomí. Nebo než by to prasklo a manžel by ji k milenci vyhodil sám, čím by si rozhodně nepolepšila.

„Píše mi, ať se nebojím ukončit manželství, které je stejně dávno mrtvé,“ svěřuje se jiná žena z poradny. „Že mi prý pomůže, spolu to zvládneme atd..Vůbec jsem nečekala po jednom setkání takovou reakci z jeho strany. Co teď s tím? Pokud mu řeknu, že s ním končím, mám strach, aby se nemstil a neřekl vše manželovi.Ten by asi těžko věřil, že mezi námi nic nebylo, jen jedno setkání. I když on měl milenku, je hodně žárlivý a vím,že by mi to neodpustil.“

Případy, v nichž milenec naléhá na vdanou partnerku, aby se rozvedla, nelze nazvat jinak než neomalenou manipulací. Zde je potřeba umět se hned bránit a přerušit kontakt. Manipulace ale nemusí mít jen evidentní podobu. Může být i mnohem rafinovanější.

5. Zamilovala jsem se do manipulátora

„Zřejmě jsem padla do rukou manipulátora a bohužel jsem se jím nechala na mnoho let oblbnout. Když jsme se někde potkali, dělal na mě oči, vysílal dlouhé pohledy, pořád se mě dotýkal,“ píše další čtenářka.

„Jednou mě pozval na večeři, celou dobu na mě koukal, ptal se, kdy se uvidíme a na závěr mi řekl, že mě zve pouze pracovně. Moje manželství dávno neklape, v podstatě jsem díky jeho jemné manipulaci prožila nelepší léta života úplně jinak, než jsem si představovala.“

K obrovským chybám patří projektovat vlastní přání do druhého. Tato žena, stejně jako mnoho jiných, žijících v manželském stereotypu, podlehla romantické představě o atraktivním, úspěšném vysvoboditeli. Na základě přecenění významu pohledů a slov si vybudovala vlastní konstrukt reality. Nejhorším pro ni bylo zjištění, že se její vysněný idol přece jen rozvedl a to, co s ním chtěla prožívat ona sama, prožije úplně jiná žena. Je evidentní, že s naší pisatelkou onen muž nic neplánoval, bavilo ho jen ji provokovat. A dařilo se mu to celých 20 let.

I jiná tazatelka (38) si v poradně stěžuje na provokaci. Dlouho žila v manželství bez sexu, jinak ale dobrém. Nedávno na internetu poznala zajímavého muže se stejným problémem. Už pár měsíců se scházejí, on je vynikající, vášnivý milenec, ale jí vadí, že se v něm nevyzná. Provokuje ji, jakoby z legrace říká, že si s ním žádná nemůže být jistá. Málokdy udělá přesně to, co ta žena čeká. Vyvolá naději a hned zase znejistí. Ničí ji to, neví, jak reagovat, ztrácí nad tím kontrolu. Ráda by ho nějak přechytračila, aby měla navrch, ale bojí se, že to nezvládne.

Odpoutání se od muže, který to se ženami umí, bývá tvrdým oříškem. Manipulátoři (často hysterické, navenek charismatické osobnosti) bývají nadáni značnou empatií. Umějí zapůsobit a moc dobře vědí, kdy mají co udělat nebo prohodit, aby se to neminulo účinkem. Bohužel jejich cíl je diametrálně odlišný od cíle zamilovaných žen. Netouží po žádném harmonickém vztahu, ale potřebují napětí a drama. Největším vzrušením pro ně je „oběť“ ovládat (nejlépe na dálku pomocí sms či mailů) a působit jí bezesné noci.

Zkušenost s manipulátorem, který si jen hraje, aspoň jednou v životě udělá skoro každá žena. (Čtěte dále: Odhalte manipulátora) Pro nezkušenou, osamělou, citově vyprahlou nebo něčím oslabenou se může stát osudnou. Kdo se na manipulátorovi stane závislým jako narkoman na své dávce, trpí, ale nemůže si pomoci, měl by neprodleně vyhledat odborníka – terapeuta nebo psychiatra.

6. Nechce mě, ale já ho pořád miluji

„Dva roky jsem žila s přítelem, který byl o 6 let mladší. Máme spolu roční dítě,“ popisuje nešťastná paní. „Přítel si našel stejně starou ženu a opustil nás. Prý jsem pro něj byla spíš jen kamarádka. Někteří přátelé si mi radí, abych se snažila získat ho zpátky, jiní tvrdí, že se vrátí sám, až se u té druhé spálí. Pořád ho moc miluji a život bez něj si neumím představit,“ zoufá si.

Nevěřte na zaručené návody, jak získat bývalého zpět. I kdyby se partner v novém vztahu spálil, překonal svou ješitnost a vrátil se, kde je psáno, že by to pak klapalo? Co kdyby se vrátil jen proto, že nemá kde bydlet? Nebo že podlehl žadonění, ale vztah k matce svého dítěte nezměnil? Jistě, i tohle může za určitých okolností fungovat. Pokud muž o své ženě, jíž předtím opustil, něco zásadního pochopil a ukáže svou úplně jinou, překvapivou tvář...

To se však nestává moc často, takže lepší je se vyrovnat s jeho odchodem, odmilovat se, nabrat sebevědomí a po určité době, což bývá tak rok, navázat nový vztah.

7. Jak se odmilovat

Ruku v ruce se vztahy emočně vyčerpávajícími a těmi bez budoucnosti jde přání odpoutat se. Právě to však ženám, příliš posedlým láskou, dělá největší potíže. A nejen jim. Po odmilování a osvobození od zničující citové vazby touží i ty z vás, které byly opuštěny.

„Po osmi letech ode mne ze dne na den odešel přítel (30) a tím, že náš vztah už není ono a on potřebuje změnu,“ svěřila se. „Vím, že je konec. Takový člověk za to nestojí, ale pořád mi strašně chybí, všude ho vidím. Je to měsíc a já jsem pořád na začátku a v kruhu. Jak se ho mám zbavit? Jak se odmilovat? Chci děti, partnera, který si mě bude vážit, bude mi věrný a bude chtít být se mnou, ale takhle nemám šanci.“

Je třeba narovnat si sebevědomí, vyrovnat se s prožitým stresem a dospět k jinému pohledu na problematiku. Co se tohoto a podobných příběhů týče, utápět se v žalu nemá smysl. Není čeho litovat. Lepší je zpracovat to a příště si najít jiný typ partnera: milujícího a podporujícího. (Čtěte dále: Jak se po rozchodu rychle odmilovat: sebeláskou a jasnými pravidly)

Pokud se nedaří a navzdory smutným zkušenostem nás to táhne k nedostupným, city neopětujícím nebo vyloženě špatným mužům, je na čase objednat se k terapeutovi.