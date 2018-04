Nejčastější cyklochyby: jak se jim vyhnout

1. Špatná příprava

Každému nasednutí na kolo by mělo předcházet důkladné protáhnutí svalů, které budete namáhat. Vyčlenit si na takzvaný strečink čas se vyplatí. Svoje svaly nastartujete na výkon a zmenšíte riziko, že je přepnete či dokonce v extrémních případech natrhnete. Ještě před samotným protahováním svalů odborníci na fitness doporučují organismus lehce zahřát, například několika dřepy nebo výskoky. Až poté se pusťte do pomalého protahování svalů. Podobně postupujte také po cyklovýletě, svaly se pak lépe zregenerují.

2. Nesprávné oblečení

Na výlet dlouhý několik desítek kilometrů se nenosí bavlněné tričko a šortky. Tím si cyklista koleduje tak leda o prochladnutí - v případě trička a opruzeniny - v případě nevhodných kalhot či spodního prádla.

Pokud to s cyklistikou myslíte vážně a chcete do výbavy i něco investovat, inspirujte se u proficyklistů. Nejvíce oceníte cyklistické kalhoty se speciální vložkou, která zabrání vzniku nepopulárního "vlka". Základním pravidlem je, že v těchto kalhotách se jezdí bez spodního prádla. Dávno už neplatí, že by cyklisté na sobě museli mít jen elastické kalhoty. Speciální obchody nabízejí také klasické široké šortky vhodné na kolo. Tričko či nátělník by měly odvádět pot z těla, aby vám nehrozilo prochladnutí. Zkuste třeba materiály na bázi coolmax.

3. Nevhodný terén

Nejhorší, co můžete na kole udělat, je zničit se hned při prvním výletě v sezoně. Trenéři doporučují vybrat mírný terén, určitě žádné ježdění do kopců. A jak poznáte, že vám terén i rychlost, které jste zvolili, sedí? Velice jednoduše: podle svého dechu. Pokud budete dýchat přerývaně a nebudete moci ani mluvit, je jasné, že jste to přehnali a že takový trénink vám moc užitku nepřinese. Trenéři navíc varují zejména ženy, že při fyzicky příliš náročné jízdě se jim vytvoří silná svalnatá stehna. Je proto lepší, když budete na kole vyrážet častěji a na delší dobu než se namáhat se šlapáním do kopce.

4. Špatný pitný režim

Při jízdě na kole se hodně potíte, čímž váš organismus přichází o tekutiny. Pocení je však zdravý proces - chrání vás před přehřátím. Tekutiny musíte obnovovat, při delších a náročnějších výletech třeba i každých patnáct minut. Sváteční cyklisté riskují křeče, když pijí velkou dávku vody naráz. To je chyba. Usrkávat byste měli pomalu. Nejvhodnějším nápojem na delší cesty je minerálka, která obnoví vypocené soli. Rozhodně nesázejte na colu, černý či zelený čaj a ani na džus, všechny odvodňují organismus.