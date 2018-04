Nejčastější chyby při hubnutí: žádné pečivo a hromada sladké zeleniny

11:42 , aktualizováno 11:42

Kolikrát jste se snažili zhubnout a nevyšlo vám to? Možná, že i vy jste se vydali do slepé uličky a udělali jste některou z nejčastějších chyb při odstraňování nadbytečných kil. Také Beáta, Iva a Markéta se pod vedením odborníků z brněnského Institutu kompliment snaží vyvarovat omylů, které by jejich sen o štíhlejší postavě mohly pokazit.