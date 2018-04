Nejbohatší žena světa je z Asie, Oprah Winfreyová skončila šestá

Nejbohatší ženy světa 1. Wu Yajun, 43 let, Čína, developerství, 3,9 miliardy 2. Rosalie Mera, 66 let, Španělsko, oděvnictví, 3,5 miliardy 3. Jelena Baturina, 47 let, Rusko, stavebnictví, 2,9 miliardy 4. Doris Fisher, 79 let, USA, oděvnictví, 2,4 miliardy 5. Xiu Li Hawken, 47 let, Velká Británie, developerství, 2,4 miliardy 6. Oprah Winfreyová, 55 let, USA, média, 2,4 miliardy 7. Giulana Benetton, 72 let, Itálie, oděvnictví, 2,1 miliardy 8. Chu Lam Yiu, 40 let, Čína, kosmetika, 2,1 miliardy 9. Zhang Xin, 44 let, Čína, developerství, 2 miliardy 10. Yan Cheung, 53 let, Čína, papírnictví, 1,7 miliardy 11. Meg Whitman, 54 let, USA, média, internet, 1,3 miliardy 12. Chan Laiwa, 69 let, Čína, developerství, 1,1 miliardy 13. Lei Jufang, 57 let, Čína, farmacie, 1,1 miliardy 14. J.K. Rowling, 43 let, Velká Británie, spisovatelka, 1 miliarda (Na absolutní miliardářský trůn však i letos usedl muž. Sedmdesátiletý Mexičan Carlos Slim Helú je majitelem telekomunikačního impéria a pyšní se jměním 53,3 miliardy dolarů.)