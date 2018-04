NEJ retro Vánoce v obrazech: „vyšetření“ u doktora i podpultová jedlička

Fotografie s podtitulem NEJ retro Vánoce můžete posílat až do 14. prosince. Od 21. prosince si budete moci všechny zaslané snímky prohlédnout ve velké fotogalerii a poslat do finále 10 nejhezčích snímků. Z těch potom vzejde vítěz, kterého vybere redakce iDNES.cz a následně odmění novým digitálním fotoaparátem.

Fotografie posílejte na e-mail vanoce@iDNES.cz. - Podrobná pravidla soutěže a technické požadavky najdete zde



DALŠÍ SOUTĚŽNÍ SNÍMKY

Tato fotografie, kterou do soutěže zaslala Petra Votočková, pochází z roku 1969. "Na snímku je Pavlík, klouček, kterého si z dětského domova brávala na svátky a víkendy moje babička, která v domově pracovala," napsala naše čtenářka z Prahy 9.

Svou fotografií přispěla do soutěže i Helena Sůvová, která zaslala snímek z roku 1976. "Z vyprávění mého otce vím, že má devadesátiletá prababička byla ve vánočním shonu vždycky úplně v pohodě. Hlavní předvánoční úklid pro ni znamenal vyprášit hodiny pírkem z husy a každé dřevěné kolečko uvnitř hodin pečlivě natřít olejem na šicí mašinu. Kolem těchto hodin se točil začátek každičkého dne i toho vánočního. Hned ráno bylo první, co babička udělala, že natáhla kovové borky, aby se hodiny nezastavily."

Zdeňka Bezányiová se díky této fotografii vrátila do roku 1973 a bylo to příjemné vzpomínání. "Bratr objevil pod stromečkem soupravu pro malého doktora. Netroufám si odhadnout, co se pokoušel na mně vyšetřit," napsala paní Zdeňka.

Soňa Marešová zaslala kreativně vyrobené fotografie z roku 1968. Je na nich její snoubenec Pavel Dvořáček.

Lucie Klementová našla ve svém archivu snímek z roku 1942. "Autorem této fotografie je pan Smolka, který však již nežije. Fotografie byla pořízena v baťovském půldomku ve Zlíně. Na fotografii je můj dědeček (chlapec zcela vlevo) se svými rodiči a starším bratrem. Můj děda Allan je také již jediným dosud žijícím pamětníkem z fotografie. Fotografie zachycuje okamžik po štědrovečerní večeři v době války, kdy největším dárkem bylo to, že byla rodina spolu. Paradoxem je, že můj dědeček - sám vášnivý fotograf - celý svůj život schraňoval rodinné fotografie zachycující celé jeho dětství. Před dvěma lety, při stěhování, však o všechny tyto historické fotografie přišel a tato vánoční je jediná, která mu zůstala," stojí v e-mailu od paní Lucie.

Fotografie, která pochází z roku 1976, je rodinným pokladem Lenky Špejchalové. Je zajímavá a významná nejen tím, že jde o osobní snímek, ale taky vzpomínkami. "Na rameni mám novou kabelku, kterou jsem právě dostala k Ježíšku. Pod stromečkem je vidět další dárek, malá umělohmotná konvička. Jaký rozdíl oproti dnešním dárkům. Pamatuji se, že tento stromeček - jedličku, maminka sehnala s protekcí. Jedličky tehdy byly jen podpultové."

Kateřina Ouředníčková zaslala fotografii své prababičky a pradědečka z roku 1968. "Tady nevidíte hromady dárků. Je to právě o té pohodě a lásce. Fotografie říká mnohem víc, když ji obrátíte. Na druhé straně je rukou pradědečka napsáno: ‚Poslední Vánoce s babičkou‘."

Tento snímek Jany Morochovičové je z roku 1983. "Ne vždy jsou Vánoce radostným zážitkem. Ono se totiž jde u vánočního stromku i vztekat – a to mi šlo dokonale," píše naše čtenářka.

Eva Matušková našla ve svém archivu fotografii z roku 1977. "Jsem na ní vyfocena já, ale na co se tak upřeně dívám, už si nepamatuji. Asi vidím Ježíška," napsala paní Eva.

Blanka Zlattnerová se zapojila do vánoční fotosoutěže iDNES.cz snímkem z roku 1978. "Rozhodla jsem se vám taky poslat jednu svou vánoční fotografii. Je z roku 1978, kdy mi byl jeden rok a tři měsíce. Na fotce je zachycena celá moje rodina, jako vystřižená ze žurnálu. Maminka, tatínek, starší bratr Martin a já."

VÝBĚR DALŠÍCH ZASLANÝCH FOTOGRAFIÍ NAJDETE ZDE