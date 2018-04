NEJ retro Vánoce: soutěž o fotoaparát pomalu finišuje

O vítězné fotografii rozhodne redakce iDNES.cz, která jednoho šťastlivce odmění novým digitální fotoaparátem v hodnotě 20 tisíc korun. - Podrobná pravidla soutěže a technické požadavky najdete zde

Další soutěžní fotografie nás dnes zavedou do čtyřicátých, padesátých i šedesátých let. Schválně se podívejte, co se tehdy nosilo. Na módu totiž poukazuje hned několik z vás.

Už jen krásné vzpomínky a pár fotografií mi dnes připomínají babičku a dědu. Tento snímek je z roku 1943, kdy i v době nelehké se snažili udělat dětem hezké Vánoce a pod stromečkem jim zahrát divadlo, napsala v e-mailu paní Doubravová z Prahy 7.

Pavlína Korousová se díky této fotografii vrátila do roku 1976. "Tehdy k nám na Vánoce přijeli příbuzní z kapitalistické ciziny - jejich dárečky se poznají podle barevného balicího papíru. Ty naše - české - jsou zabalené v papíru z Prioru," napsala. Na snímku je její bratr.

Fotografie, kterou zaslala Michaela Horáková, pochází z roku 1946. "Našla jsem ji v albu mé babičky. Na snímku je celá naše rodina zhruba před šedesáti lety. Ta malá holčička s panenkou na klíně je moje maminka. Kvalitou sice nic moc, ale pro mě má nevyčíslitelnou hodnotu."

Krásnou fotografii, která už něco pamatuje, zaslal i Martin Řehoř. "Na fotce je můj táta se svými dárky, snímek fotil děda. Vždycky, když si fotku prohlížíme, nezapomene připomenout, že kromě dárků (nafukovací pes a traktor) je na ní zachycen i připínáček v bačkoře. Nikdo neví, kde se tam vzal, ale táta si pamatuje, jak ho něco píchalo do palce u nohy. Moc mu nevěřím, protože mu byly tři roky. To, že měl kalhoty z tesilu, který svědil až hrůza, už je pravděpodobnější. Fotka je totiž z roku 1966," píše pan Řehoř.

Marie Plačková objevila ve svém albu snímek z roku 1964, který nafotil její děda. "Na fotografii je zachycena moje babička při úpravě stromečku. Mamka (v tmavších kalhotách) a teta jí vydatně asistují."

Do roku 1964 se vracíme i s fotografií, kterou poslala Jaroslava Sedláčková. "Byla pořízena fotoaparátem Flexaret 6, jsem na ní já se svým manželem a mými rodiči," upřesnila.

Jana Baudyšová poslala snímek ze svých druhých Vánoc, pocházející z roku 1985. "Na fotce je se mnou babička, všechny hračky, které se povalují okolo, máme ještě někde ve sklepě, ale ozdoby ze stromečku nám někdo z toho samého sklepa minulý rok ukradl. Nejspíš proto, že byly uloženy v krabici od videa. Ale je to škoda, ozdoby byly součástí tolika vánočních stromečků a vzpomínek..."

František Kůrka přispěl do soutěže fotografií z roku 1962. "Na snímku jsme já s pásovým traktorem na baterii a starší sestra s prskavkou. Za povšimnutí stojí tehdejší móda: účesy "na blbečka", puntíkované tepláky a vytahané punčocháče," píše v e-mailu pan Kůrka.

Na módu doby minulé poukazuje i čtenář Emil Korytár. " Fotografie vznikla během setkání rodiny v době Vánoc roku 1967. Pozoruhodný je zejména příčesek, který v té době byl populární."

Fotografie z roku 1957, kterou zaslala Dana Rudolfová, přenesla naši čtenářku do roku 1957. "Fotka je z mateřské školy v Praze 6. Co nás tak moc zaujalo, že jsme s úžasem koukali na vánoční stromek, to už si dneska nepamatuji," píše.

