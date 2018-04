Nej retro Vánoce: posílejte fotografie a vyhrajte digitální fotoaparát

Těšíme se na fotografie, které jste před lety pořídili vy či vaši blízcí. Potěší nás i zajímavé historky nebo události, které se ke snímku vážou.

Povedlo se vám snad zachytit hořící stromek, doutnajícího františka, neobvyklý dárek nebo pouhou radost svých dětí, které pod stromkem našly to, o co požádaly Ježíška? Výběr je skutečně jen na vás.

Naskenované fotografie posílejte do 14. prosince. Poté si až do 21. prosince můžete ve velké hlasovací fotogalerii vybírat ty nejhezčí. Svým hlasováním z nich vyberete desítku, která půjde do finále.

DALŠÍ SOUTĚŽNÍ FOTOGRAFIE SI PROHLÉDNĚTE ZDE

Vítěznou fotografii z top desítky na téma Nejkrásnější retro Vánoce vybere redakce iDNES.cz a autora odmění novým digitálním fotoaparátem v hodnotě 20 tisíc.



Technické požadavky Jaká musí být velikost fotografie?

Fotografie v elektronické podobě by měly být nejlépe ve formátu jpg, minimálně o velikosti 300 kb, maximálně 1MB. Kam se fotografie posílají?

Snímky posílejte e-mailem na adresu vanoce@idnes.cz Co je potřeba uvést v e-mailu?

Autor uvede své jméno, příjmení, datum narození, bydliště a krátce popíše situaci, kterou zachytil na obrázku. Důležité je také napsat, z jakého roku fotografie pochází.

Podrobná pravidla Velké vánoční fotosoutěže iDNES.cz najdete zde.