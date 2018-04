NEJ retro Vánoce: podívejte se, jak se slavilo v minulém století

Soutěž, ve které se hraje o digitální fotoaparát v hodnotě 20 tisíc, je určena pro všechny, kteří mají chuť zalovit ve starých albech a krabicích a zavzpomínat na příjemné vánoční chvíle. Ke snímku, který můžete také zaslat na e-mail vanoce@idnes.cz, nezapomeňte přidat krátký popisek.

Vaše snímky budeme sbírat do 14. prosince. Poté si až do 21. prosince můžete ve velké hlasovací fotogalerii vybírat ty nejhezčí. Svým hlasováním z nich vyberete desítku, která půjde do finále.

Vítěznou fotografii z top desítky na téma Nejkrásnější retro Vánoce vybere redakce iDNES.cz.- Podrobná pravidla soutěže a technické požadavky najdete zde



Tato fotografie pochází z archivu Tomáše Dusíka z Brna. Je z roku 1970 a tehdy Tomáš slavil šesté narozeniny.

Snímek Romana Szturce pochází z roku 1980 a jsou na něm zachyceni Romanovi sourozenci-dvojčata.

Andrea Pavlová přispěla do naší velké vánoční fotosoutěže obrázkem z roku 1977. Hit všech dětí - "skládačku" - tehdy dostal k Vánocům i bratr Andrey. Autorem snímku je otec čtenářky Petr Oppl.

Miroslava Zemanová zaslala fotografii z roku 1966. "Na fotografii jsem zachycená já se svojí starší sestrou. Na hlavách máme čepičky z maškarního bálu ve školce, které jsme za žádnou cenu nechtěly sundat dolů. Byly mi dva roky," napsala čtenářka iDNES.cz z Ostrova.

Fotografie pocházející z archivu Miroslava Lásky je z roku 1961. Na snímku je pan Miroslav s bratrem Janem.

Čtenářce Martině Bartoňové, která se narodila v roce 1971, byly v této době dva roky. Na snímku z roku 1973 je se svým bratrem. "Pozorně jsme sledovali, jak maminka zvoní zvonečkem a ohlašuje tím příchod Ježíška," píše paní Martina.

Ludmila Krabsová našla ve svých fotografiích i jednu z roku 1961. "Na fotografii jsem já se svojí o rok mladší sestrou," stojí v e-mailu čtenářky z Liberce.

Lenka Novotná zaslala do soutěže o NEJ retro Vánoce fotografii z roku 1977.

"Zasílám fotku, kterou jsem zdědil po otci, je to ten nejmladší člověk na snímku se svojí sestrou, rodiči a babičkou a dědou. Snímek byl pořízen v roce 1954 ve Zlíně, už nikdo z fotografovaných nežije. Já bych fotku nazval: Vánoce roku 1954," napsal čtenář Karel Vaněk.

Helena Vojtíšková zaslala vánoční fotografii z roku 1958.

VÝBĚR DALŠÍCH ZASLANÝCH FOTOGRAFIÍ NAJDETE ZDE