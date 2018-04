NEJ retro Vánoce: další várka jedinečných fotografií čtenářů iDNES.cz

Soutěž o digitální fotoaparát v hodnotě 20 tisíc korun probíhá do 14. prosince. Do této doby máte čas na to, abyste oprášili bedny se starými fotografiemi a vybrali tu NEJ. Připojte krátký popisek a fotografii zašlete na e-mail vanoce@idnes.cz.

Poté si až do 21. prosince můžete ve velké hlasovací fotogalerii vybírat ty nejhezčí. Svým hlasováním z nich vyberete desítku, která půjde do finále.

Vítěznou fotografii z top desítky na téma Nejkrásnější retro Vánoce vybere redakce iDNES.cz a autora odmění novým digitálním fotoaparátem v hodnotě 20 tisíc. - Podrobná pravidla soutěže a technické požadavky najdete zde

NEJ RETRO VÁNOCE PODLE ČTENÁŘŮ iDNES.cz

Fotografii pocházející z roku 1988 zaslal Václav Doležálek z Třebíče. Na snímku je zachycen jeho syn, který dýchá jen pro jedno: svůj nejmilejší dárek. "Tuto hračku měl oblíbenou několik let," napsal pan Václav.

Dagmar Menšíková přispěla do soutěže fotografií z roku 1978. "Na zaslaném snímku jsem já se svou o rok mladší sestrou. Dnes mám dva kluky a za podobnou formuli bych byla opravdu vděčná aneb Husákovy děti uměly být také šťastné!"

Fotografie, kterou se chlubí Miroslava Járová z Jirkova, byla pořízena v roce 1979. "To mi byly dva roky. Ten stromek má mamka dodneška a teď už bude dělat radost mému dítku, které teď na Vánoce oslaví svoje první narozeniny," napsala v e-mailu paní Miroslava.

Milan Zach zaslal rodinnou fotografii pocházející z roku 1979. Panu Milanovi (chlapec u okna) bylo tehdy dvanáct let.

Kateřina Sýkorová na této fotografii ukazuje, jaké byly její Vánoce v roce 1984. "Na fotografii jsem vyfocená já, na Štědrý den roku 1984, kdy mi bylo tři a půl roku. Od Ježíška jsem dostala své první lyže, které jsem samozřejmě musela hned, ještě pod stromečkem, vyzkoušet. Dodnes si pamatuji na lyžování na mých žlutých lyžích, kdy mě jeden rodič pouštěl dolů z kopce a druhý mě pod kopcem chytal. V pozadí stojí můj první kočárek pro panenky. Na stromečku ještě hořely pravé svíčky."

Pohoda, jak má být. Fotografii zaslal Jaroslav Vaněk. Na snímku, který byl pořízen v roce 1977, je Jaroslavova manželka, její maminka, syn Lumír a dcera Lenka.

Fotografie pochází z archivu čtenářky Jany Šárkové, jejíž otec byl nadšeným amatérským fotografem. Tento snímek byl pořízen v roce 1963 a Janě bylo 6 let. "Už od dětství často slýchám, že mám velké smutné oči, a fotografie je důkazem, že ani dárečky pod stromečkem na tom nic nezměnily," napsala. "Jsem ráda, že vaše soutěž mě ‚vyprovokovala‘ k tomu, abych vytáhla staré fotky a zavzpomínala na dětství a vůbec časy minulé."

Hana Kučerová vyštrachala ve svých albech snímek z roku 1973, který byl pořízen školním fotografem. Snímek vystihuje popisek "…a pak že nebylo ovoce."

Richard Beneš z Kostelce nad Orlicí zaslal fotografii z roku 1970. "Snímek vznikl po krátkém kouzlení mého otce a bratra (na obrázku). Bylo mu tehdy 6 let. Musely to být kouzelné Vánoce," napsal.

Autorkou tohoto obrázku, který byl pořízen v roce 1966, je čtenářka Alena Krajčová. "Naše téměř dvouletá dcerka Yvonka dostala od Ježíška kočárek s panenkou - panenka ji zřejmě nezaujala, takže všechno z kočárku vyházela a vítězně se do kočárku nacpala sama," stojí v e-mailu, který paní Alena zaslala na adresu vanoce@idnes.cz.

VÝBĚR DALŠÍCH ZASLANÝCH FOTOGRAFIÍ NAJDETE ZDE