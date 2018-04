Nej retro Vánoce čtenářů iDNES.cz. Podívejte se

Naskenované fotografie můžete poslat i vy, a to nejpozději do 14. prosince. Poté si až do 21. prosince můžete ve velké hlasovací fotogalerii vybírat ty nejhezčí. Svým hlasováním z nich vyberete desítku, která půjde do finále.

Vítěznou fotografii z top desítky na téma Nejkrásnější retro Vánoce vybere redakce iDNES.cz a autora odmění novým digitálním fotoaparátem v hodnotě 20 tisíc. - Podrobná pravidla soutěže a technické požadavky najdete zde

PRVNÍ SOUTĚŽNÍ SNÍMKY

Tomáš Kozák z Brna zaslal fotografii s výstižným popiskem: Křesťanské svátky bez růžových brýlí. Fotografie pochází z loňských Vánoc.



Snímek Čeňka Jalušky, který vznikl loni, byl pořízen za účelem posílání PF.



Fotografii z roku 1978 zaslala do soutěže iDNES.cz Jana Melenová z Oseku u Duchcova. "To jsou dceřiny druhé Vánoce. Tuhle svou nejoblíbenější hračku má u nás pořád schovanou na půdě," napsala paní Melenová.



Táňa Kubíčková z Jablonce nad Nisou nedá dopustit na svou vnučku. Zde je její fotografie pořízená loni 13. ledna. "Vánoce jsme tehdy museli posunout, protože Lenčina maminka byla na Štědrý den v nemocnici," píše čtenářka iDNES.cz.





Fotografie, kterou zaslala Marie Kamišová z Plzně, vznikla v roce 1968. Je na ní zachycena maminka Marie se svým bratrem. "Díky vaší soutěži jsem měla možnost nahlédnout do dětství mojí maminky z pohledu své šestasedmdesátileté babičky. Babička vyndala starou bednu s fotkami, při kterých jsme si krásně zavzpomínaly a hlavně se hodně zasmály. Díky za tyto krásné chvilky," napsala Maruška.

Lukáš Černík z Prahy slavil Vánoce v roce 2004 na Novém Zélandu. "Škoda jen, že jsem to tehdy nemohl slavit s rodinou. I tak to ale byl nezapomenutelný zážitek," napsal.

Alan Najzar z Ostravy našel v archivu pěknou fotku z Vánoc roku 1971. "Co je na ní zvláštní, je to, že byla pořízena na diapozitivní materiál a po letech jsem jej nechal převést do digitální podoby, a jak se můžete přesvědčit, tak i po letech tento snímek neztratil nic ze své barevnosti," popisuje. Na snímku je Alan (miminko) s maminkou a bratrem.

Pavel Šubrt z Ostroměře zasílá snímek z roku 1988. "Pro mě znamenalo, čím větší dárek, tím lepší. A tento dárek to naplnil. Uvnitř byla klasická oranžová tatrovka," směje se Pavel.

Adéla Kohoutová z Českých Budějovic zaslala vlastní fotografie. Tehdy se psal rok 1989 a pro Adélu to byly první Vánoce.

Martin Kolafa poslal fotografii z loňského předvánočního výletu po pláži Ao Nang ze společné oslavy s dcerkami thajského "Santa Klause". Teplota vzduchu byla tehdy na třiceti stupních.