Energy drinky poškozují dětem mozek a srdce. Vedou i k drunkorexii

Podle údajů Českého zdravotnického fóra pije pravidelně energetické nápoje asi 10 až 15 % českých dospívajících. Právě na ty ale může mít značně negativní vliv - kvůli vysokému obsahu cukru, kofeinu a dalších povzbuzujících a konzervačních látek. "Energy drinky nejsou vhodné k pravidelné konzumaci pro nikoho, tím méně pro děti. Brzy se z toho stává návyk - něco jako droga, bez které si člověk svůj den v kondici neumí představit," varuje psycholog Jan Kulhánek z Ambulantního centra psychoterapie Anděl.



Poškození spánku a mozku

Výzkum provedený švýcarskými vědci na krysách dokazuje, že zvýšená konzumace kofeinu u dospívajících krys vede k pomalejšímu vývoji mozku. Děti a adolescenti potřebují dostatek kvalitního hlubokého spánku, během kterého dochází k eliminaci nepotřebných synapsí v mozku. Jenže právě zvýšená konzumace (okolo 300 - 400 mg kofeinu denně, to jsou 4 energy drinky, 4 kávy, velká láhev koly) zkracuje dobu, po kterou pubescent spí hlubokým spánkem. "Během puberty prochází mozek delikátní vývojovou fází, během které může dojít k rozvoji mnoha psychických nemocí," okomentoval výsledky svého týmu profesor Reto Huber z Curyšské dětské nemocnice pro server Daily Mail.



V ohrožení je i psychika a srdce

Závěry výzkumu nepřekvapují ani psychologa Kulhánka. "Kromě poruch spánku mám u klientů zkušenost se zvýšenou nervozitou, horší schopností se soustředit, úzkostí, zvýšenou agresivitou. To zase u řady lidí vede k užívání látek ke zmírnění těchto účinků, jako jsou prášky na spaní, zvýšená konzumace sladkostí, uklidňující léky a podobně."



Kromě negativních účinků na mozek varují lékaři i před poškozením srdce, pro které jsou vysoké dávky kofeinu velkou zátěží. Mnoho teenagerů již zažilo i otravu kofeinem, při kterém jim bylo špatně od žaludku, motala se jim hlava a cítili se malátní. V extrémních případech by mohlo dojít až k zástavě srdce a smrti.



Právě energy drinky viní ze smrti svého syna Paula Morrisová z Kalifornie. Devatenáctiletý Alex popíjel dvě plechovky nápoje Monster denně po dobu tří let před smrtí následkem srdečního selhání. Morrisová se letos obrátila na soud a všichni netrpělivě čekají na verdikt. Američtí lékaři totiž již volají po zákazu reklamy na tyto nápoje, která cílí na děti a mladistvé, ti totiž podle odhadů tvoří až 50 % jejich konzumentů.



Drunkorexie

Přestože se na plechovkách s povzbuzujícími nápoji objevují varování proti míchání s alkoholem, nebrání to propagaci mixovaných drinků v barech. Tam by se sice měli dospívající dostat až po svých osmnáctých narozeninách, ale počítat se s tím příliš nedá. A dospělost daná zákonem nevypovídá nic o zralosti vývoje mozku a psychiky.

"Míchání energy drinků s alkoholem zvyšuje účinek alkoholu a také zrychluje proces závislosti na něm. Hodně dostávají zabrat játra," konstatuje Jan Kulhánek.



Zvláště dívky jsou v tomto ohledu ohroženy tzv. drunkorexií, což je relativně nová forma poruchy příjmu potravy. "Pravidelné míchání alkoholu s energetickými drinky a souběžné omezování se v jídle je znakem poruchy příjmu potravy s názvem drunkorexie. Dochází tu k přetěžování organismu s velkým rizikem zdravotních komplikací, psychicky člověk balancuje mezi uměle vytvořenou euforií a depresivním vyčerpáním," varuje psycholog mladé dívky, ale i chlapce.