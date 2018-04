Jezte, brojí výživářka Beamanová proti dietám. Zkuste její minestrone

3 zlaté rady Andrey Beamanové pro zdraví a krásu 1. Nahraďte tučné a nízkotučné potraviny. Vyškrtněte ze svého jídelníčku balené, vysoce rafinované potraviny a nahraďte je zdravou, skutečně výživnou stravou. Když musíte mlsat, upečte si své dobroty doma z přírodních surovin. 2. Věnujte jídlu čas. Ať děláte cokoli, v žádném případě nevynechávejte snídani, oběd a večeři - to je to nejhorší, co můžete udělat a co nastaví vaše tělo na přejídání. 3. Nezapomeňte na svačiny. Ořechy a semínka se sušeným ovocem, humus s celozrnným pečivem, marmeláda s celozrnným chlebem nebo ovoce a sýr, to jsou moje tipy.