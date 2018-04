Nedovolte, aby vám dítě „zničilo” život

Dvaatřicetiletá Lenka Černá z Prahy má roční holčičku. Když byla těhotná, naplánovala si, že po porodu konečně přečte všechny knihy o historii, na které jako personální ředitelka v mezinárodní firmě neměla čas.

"Realita byla úplně jiná. Eliška první půl rok skoro celý probrečela včetně nocí. Teprve tehdy jsem poznala, co to je opravdová únava. Kojila jsem a vlastně jsem se od ní nehnula. Lékaře, nákupy, úřady jsem zařizovala vždycky s dítětem," vzpomíná Lenka. Byla před zhroucením. "Jen třikrát jsem byla sama u kadeřnice. Na cvičení, na obyčejné klábosení s kamarádkami u kávy jsem musela zapomenout. Chybělo mi to," vypráví mladá žena.

Dítě mi ničí život

Podobné pocity zažívá na mateřské spousta matek. Britské magazíny Mother&Baby a Tesco si loni nechaly udělat průzkum mezi dvěma tisícovkami mladých matek. Jejich průměrný věk byl devětadvacet let. Výsledky nejsou pro matky a vlastně ani pro jejich partnery vůbec povzbudivé.

Dvě třetiny matek mají pocit, že je dítě připravilo o společenský život. Přitom jejich partnerů, kteří chodí do práce, se narození potomka nepříznivě vůbec nedotklo. Podle vyjádření britských matek dál chodí do společnosti jako dříve. Naopak se jim život změnil k lepšímu. Mají partnerku, dítě a ještě si žijí jako předtím.

"První rok po narození potomka je pro mladé ženy tím nejosamělejším obdobím, protože matky s maličkým dítětem tráví jen devadesát minut denně ve společnosti jiných dospělých, než je jejich partner," uvádí se v nedávné studii.

Jak je to u nás?

V Česku žádný takový průzkum zatím nikdo neprovedl. Ale nejspíš by dopadl podobně jako ten v Anglii. "Pamatuju, že se takový průzkum dělal na začátku osmdesátých let v Německu a výsledky byly podobné. Překvapuje mě, že po tolika letech se vlastně vůbec nic nezměnilo," podivuje se zakladatelka sítě mateřských center v České republice Rut Kolínská.

Právě mateřská centra mají matkám s pocity osamělosti a izolovanosti pomáhat. Při hrách a nejrůznějších kurzech se tam zabaví jejich potomci, ale příležitost na chvíli opustit ‚omezený‘ svět dětí tam mají i samotné matky. Mohou navštěvovat třeba kurzy cizích jazyků, naučí se pracovat s počítačem nebo dokonale napsat profesní životopis a bravurně zvládnout pohovor do práce. A hlavně – přijdou na jiné myšlenky, získají nové zkušenosti a díky tomu se jim zvedne sebevědomí. Právě o ně často mnohé na rodičovské přijdou.

"Ženy zpočátku říkají, že k nám jdou kvůli dětem. Ale nakonec přiznají, že chodí hlavně kvůli sobě, aby přišly do společnosti. Být matkou je úžasná role, ale je to také pocit izolovanosti. Den s dítětem je opravdu dlouhý a na ženy doma všechno padá," popisuje časté pocity maminek Rut Kolínská.

Otcové to mají stejně

Izolovanost od ostatní společnosti není jen problémem žen na mateřské. Běžně ji zažívají i muži, kteří nastoupí s dítětem na rodičovskou dovolenou. V České republice se podle statistiky ministerstva práce a sociálních věcí o dítě stará na plný úvazek 1,40 procenta mužů.

"Když byla žena s prvním dítětem na rodičovské, stěžovala si, že se cítí sama a na nic nemá čas. Já chodil do práce a nevěděl jsem, o čem mluví. Dnes ji naprosto chápu. Zjišťuju, že celý den vůbec s nikým nemluvím, tedy kromě dětí. A čas? Ten nemám," přiznává Antonín Votápek z Děčína, který je od ledna doma s ročním synem. Na mateřskou se přitom těšil. Naplánoval si na ni bádání v archivu. "Čím je dítě starší, tím více péče a pozornosti vyžaduje. Pokud nespí, tak s ním nestihnete vůbec nic. Na archiv už jsem dávno rezignoval," přiznává Antonín Votápek.

Ale opravdu je mateřství takovou tragédií, jak se zatím při čtení tohoto textu zdá? Ano, zůstat s dítětem na mateřské se s trochou nadsázky dá přirovnat k tomu, že jste čtyřiadvacet hodin denně v práci. Váš šéf je pořád s vámi a neustále vám přikazuje, co máte dělat. Dost často je to hlavně v noci. Ale jsou tu i příjemné pocity. To když si svého šéfa přitulíte k sobě a on se na vás dokáže neskutečně krásně usmát, vy jste ten nejšťastnější zaměstnanec na světě.

Být matkou nebo otcem na rodičovské dovolené je těžké, ale rozhodně to není utrpení! "Dopředu jsem si uvědomovala a připravila se na to, že když se mi narodí dítě, už to nebude to, co to bývalo. Očekávala jsem, že se všechno změní. Že s mužem nebudeme mít tolik času třeba zajít sami do restaurace," uvažuje Marcela Hálová z Plzně. Na mateřské je s půlročním synem. Předtím na ní strávila tři roky s prvorozenou dcerou. Stereotyp ani izolovanost od ostatních vůbec necítí. Naopak je spokojená.

V pohodě je i Ivana Vašků z Loděnice. "Mám čtyři syny od deseti do tří let a doma s dětmi a domácími povinnostmi jsem taky naprosto spokojená. Asi že jsem od začátku mateřské nebyla ‚jen‘ doma, ale nejprve zároveň studovala a posléze se věnovala volnočasovým aktivitám pro děti i dospělé. A to dokonce bez chůvy a babiček, zato s pochopením manžela," vysvětluje svoje zkušenosti Ivana Vašků.

"Ukradněte" si čas pro sebe

Abyste byla spokojená i vy, musíte pro to něco udělat. Sám od sebe tenhle pocit nepřijde. Musíte udělat změnu. Nemusíte život otočit o sto procent, dost dobře to s dítětem ani nejde, stačí ho změnit jen trochu.

Lenka Černá problémy s izolovaností vyřešila rychle. Dceru v půl roce během tří týdnů přestala kojit, nasadila umělou výživu a příkrmy, aby se o ni mohl starat i někdo jiný. "Pravidelně jednou týdně hlídá partner, jdu na dvě hodiny cvičit. A na jeden den jsem si našla práci v malé firmě. Všechny peníze sice dám chůvě, ale cítím se lépe. Vypadnu z domova, jsem mezi lidmi, což mě nutí, abych se upravila a nechodila jen ve vytahaných tričkách. Zvedlo se mi sebevědomí," přiznává. Vůči dceři nemá výčitky. Vidí, že i s chůvou je spokojená. Možná víc než s ní, když byla nervózní.

Antonín Votápek,muž na rodičovské dovolené, kontakt se společností udržuje podobně. Jednou za týden vyráží s kamarády na trénink a po něm zajde ještě na pivo. V tu dobu hlídá doma děti jeho žena.

Psychologové lidem pečujícím o dítě takové aktivity schvalují a přímo doporučují. "Dnešní společnost každého hodnotí podle práce. Když je žena na mateřské, má samozřejmě pocit, že jí něco uniká. Možným řešením je zkombinovat obojí," vysvětluje psycholog Karel Bröckl.

Nemusíte jít hned do práce na plný úvazek. Stačí, když si budete zvyšovat kvalifikaci, abyste neměla pocit, že vám v práci ujíždí vlak. Nebo si čas vymezte na to, co vás baví, třeba cvičení, čtení. Potřebujete k tomu však partnera, který dítě bude hlídat. "V tomhle se už i u nás hodně změnilo. Je to vidět v ulicích, kde je více tatínků s kočárky. Je běžné, že maminky jdou večer na akci, zatímco tatínkové hlídají," pochvaluje si Rut Kolínská.

Spokojená i s dítětem

A když nemáte partnera nebo ten váš kvůli pracovnímu vytížení může hlídat jen výjimečně, ani vy nemusíte na mateřské strádat. Pokud se vám nedostává peněz na chůvy, vyražte do mateřského centra. Existují už v každém větším městě a často zajišťují hlídání zadarmo nebo za pár korun. Stejné služby nabízí i kvalitní sportovní centra, kadeřnické a kosmetické salony. Ani ty obvykle za děti nic neúčtují. Hlídání je i ve velkých obchodních centrech, takže můžete bez stresu nakupovat. Mateřská tak pro vás díky tomu všemu nebude časem, kdy se cítíte stranou normální společnosti. Vy i vaše dítě si ji pak opravdu užijete se vším všudy.

Abyste se necítili sami

Být na mateřské je nápor na psychiku. Život se vám změní o sto procent. Mezi ostatní se většinou dostanete, jen když zařizujete nákupy nebo věci na úřadech. A pak máte pocit, že jste izolovaní. Dá se tomu předejít. Udělejte si čas sami na sebe. Jak?

Na rodičovské dovolené většinou nemáte dost peněz na chůvu přes agentury. Domluvte se s partnerem, že bude pravidelně hlídat, abyste mohli jít na kafe nebo pivo s kamarády, zacvičit si, na kurz angličtiny. Nedopusťte, aby vás přemohla lenost odejít z domu.

Když jste bez dítěte, věnujte čas opravdu sami sobě. Nevyužijte hlídání k tomu, abyste doma uklidili, vyprali a vyžehlili prádlo. Svět se nezboří, když bude dítě v nevyžehleném oblečení.

Přes den můžete nechat hlídat dítě v mateřském centru. Existují v každém větším městě. Pokud žijete na vesnici, rozhlédněte se po sousedkách. Bude to změna pro ně i pro vaše dítě.

Když ani tohle všechno nemůžete využít, zkuste si "popovídat" aspoň na některé z internetových diskuzí. Nebavte se ale o dětech, jděte na stránky týkající se vašeho koníčku nebo profese.

Jednou za čas je dobré strávit pár hodin bez dítěte o samotě jen s partnerem. Nebojte se požádat prarodiče o hlídání. S partnerem se bavte o věcech, jako když jste neměli dítě nebo děti.