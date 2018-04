Nedostatek spánku přispívá k dětské obezitě

Nedostatek spánku o víkendech přispívá k dětské obezitě. Uvádí to studie zveřejněná v americkém odborném časopisu Pediatrics. Problémy s nadváhou má přitom mnoho amerických dětí, obézních je jich jedna šestina.

Vědci dlouhodobě sledovali děti ve věku od čtyř do deseti let a zjišťovali, kolik hodin denně spí a zda udržují pravidelný spánkový rytmus. Ukázalo se, že děti bez ohledu na váhu průměrně spí osm hodin denně. Mezi obézními dětmi ale byly větší rozdíly mezi jednotlivými dny, když o víkendu byla délka jejich spánku v průměru o 20 minut kratší než u ostatních dětí.

"Domníváme se, že posloupnost je následující: děti méně spí, víc jedí, méně cvičí, protože jsou unavené, a kvůli tomu víc přibírají na váze," uvedl lékař David Gozal z Chicagské univerzity, který patřil mezi autory studie. Výsledky výzkumu podle něj potvrzují dlouhodobá pozorování dětských lékařů.

"Za posledních 50 let jsme viděli, jak mezi dětmi roste míra obezity. Zároveň se u dětí zkracovala doba spánku," sdělil Gozal. Podotkl přitom, že i průměrných osm hodin spánku, na které studie ukázala, je u dětí do deseti let málo. Tak staré děti by měly spát denně o hodinu déle.

Obezita představuje pro americkou společnost velký problém. Trpí jí 26,7 procenta obyvatel USA, mezi dětmi to je jedna šestina. Za hlavní příčiny se označuje nekvalitní strava složená z kalorických jídel plných cukru a tuku a nedostatek tělesné aktivity. Do boje proti dětské obezitě se zapojila i americká první dáma Michelle Obamová.