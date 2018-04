Neděle byla Světovým dnem srdce

V Česku se ročně narodí 600 dětí se srdečními vadami V Česku se ročně narodí kolem 600 dětí se srdečními vadami. Z nich 500 má vadu ak závažnou, že jsou bezprostředně ohroženy na životě. Zachránit je může jen včasná kardiochirurgická operace nebo srdeční katetrizace, řekl přednosta dětského kardiocentra Fakultní nemocnice Motol Jan Škovránek. Na dětské srdce se zaměřil letošní Světový den srdce. "Ročně je v motolském kardiocentru přijato asi 750 dětí s kardiovaskuláním onemocněním. Kolem 440 podstoupí srdeční operaci, dalších chirugických výkonů je 200. Katetrizačních výkonů, při nichž se srdce vyšetří tak, že se žilním systémem zavádí k němu zavede cévka, je kolem 350," upřesnil. Kardiocentrum vzniklo v roce 1977, do té doby děti se závažnými vadami umíraly. Když se s operacemi začalo, byla úmrtnost téměř desetiprocentní, nyní zemře po operaci jedno procento malých pacientů. Motolské centrum patří svými výsledky ke světové špičce, operaci zde podstoupilo i 22 iráckých dětí s vážně poškozeným srdcem, další čtyři se na operaci připravují. Kardiocentrum se věnuje také zjišťování srdečních vad plodů ještě v těle matky. Od osmdesátých let 20. století jsou v Česku všechny ženy v těhotenství vyšetřeny ultrazvukem. Již ve 20. týdnu, některými metodami dokonce ve 13. týdnu života plodu lze zjistit, zda netrpí vadou srdce. "Tím, že děti s nejtěžšími vadami přežívají, stoupá u jejich potomků riziko, že budou mít také srdeční vadu, z necelého procenta na tři až 15 procent. To znamená, že se bude rodit stále více dětí s vrozenými srdečními vadami," uvedl Škovránek. Více zachráněných dětí znamená nové úkoly i pro kardiochirurgy zaměřené na léčení dospělých. V Česku žije 25.000 až 30.000 dospělých, kteří přežili operaci srdce v dětství. Systém péče o ně se teprve připravuje.