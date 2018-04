Nedaří se vám otěhotnět? Zkuste omezit pití kávy

O kofeinu je známo, že může způsobovat rychlý srdeční rytmus, nucení na zvracení, úzkosti nebo i deprese. I když předchozí studie ukazovaly, že káva nějakým způsobem ovlivňuje plodnost, teprve nový výzkum vědců z americké Nevady potvrdil, že mezi další nepříjemné účinky tohoto známého stimulantu patří také snížení schopnosti ženy otěhotnět.

Kofein přitom není obsažen jen v kávě, ale také v čaji, colových nápojích, čokoládě a některých lécích.

Kofein ovlivňuje svalové kontrakce ve vejcovodech

Studie vědeckých pracovníků z lékařské univerzity v Nevadě při zkoumání účinků kofeinu na vejcovody myší potvrdila, že kofein ovlivňuje svalové kontrakce, které pomáhají vajíčkům cestovat z vaječníků přes vejcovody do dělohy - proces, který je pro úspěšné otěhotnění naprosto kritický.

Odborníci to vysvětlují tím, že kofein vlastně deaktivuje speciální stimulační buňky na stěnách vejcovodů, které normálně koordinují vlny vejcovodových kontrakcí, jež posouvají vajíčka směrem k děloze.

Vědci zjistili, že vyšší dávky kofeinu (čtyři a více šálků kávy denně) snižují šance na početí až o 25 procent.

Výsledky studie mohou pomoci při léčbě neplodnosti

"Naše pokusy byly provedeny na myších, ale tato zjištění jdou mnohem dále a vysvětlují, proč pití kofeinových nápojů může snižovat šance ženy na otěhotnění," vyjádřil se pro tisk Sean Ward, profesor z lékařské univerzity v Nevadě v USA. Dodal, že jejich výzkum poskytl vysvětlení, proč ženám s vysokým příjmem kofeinu často trvá déle počít než ženám, které kofein nekonzumují.

Výsledky studie publikované v British Journal of Pharmacology by podle vědců mohly pomoci porozumět nejen léčbě neplodnosti, ale také některým komplikacím v těhotenství.

Výzkum pomůže pochopit funkci vejcovodů

Ještě nedávno odborníci věřili, že vajíčka jsou posouvána skrz vejcovody pomocí tenounkých pohyblivých řas, ale studie profesora Warda ukazuje, že pohybu vajíčka významně přispívají speciální stimulační buňky, které koordinují kontrakce a posouvají vajíčka dále do dělohy.

Profesor Ward doufá, že by tato zjištění mohla pomoci nejen ženám, které mají potíže s otěhotněním, ale rovněž by mohla přispět k porozumění, jakým způsobem vlastně vejcovody pracují. Lékaři by pak mohli léčit různé pánevní záněty a sexuálně přenosné choroby s větším úspěchem.

Podle Warda může dokonce jejich výzkum pomoci odhalit, co způsobuje mimoděložní těhotenství - extrémně bolestivý a někdy až život ohrožující stav, kdy se embrya uhnízdí a vyvíjí uvnitř ženských vejcovodů.