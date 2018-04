Něco pro zahřátí: sladké a voňavé nápoje z brusinek

Brusinkový punč

Množství: na 4 velké nebo 8 malých sklenic

Brusinkový punč

5 cm čerstvého zázvoru

1 lžíce koření na svařené víno (případně 1 celá skořice, 2 hřebíčky, špetka mletého kardamomu, špetka mletého nového koření)

500 ml nektaru z amerických brusinek

500 ml pomerančové šťávy

4 lžíce cukru

Na ozdobu:

4 kumquaty (male oválné citrusy vzhledem podobné mandarinkám)

4 celé skořice

2 lžíce čerstvých amerických brusinek

1 lžíce cukru

1. Zázvor oloupeme a pokrájíme na tenké plátky. Dáme ho společně s kořením do kávového filtru. Brusinkový nektar, pomerančovou šťávu a cukr přivedeme k varu s ponořeným kávovým filtrem. Sejmeme z plotýnky a 5 až 10 minut necháme vyluhovat.

2. Kumquaty omyjeme a nakrájíme na plátky. Do každé brusinky uděláme hlubší řez, promneme je, aby zvlhly, pak je obalíme v cukru. Řeznou plochou je napichujeme na okraj skleniček na punč. Brusinky můžeme napíchnout i na koktejlový špíz a podávat položené přes okraj sklenic.

3. Horký punč rozlijeme do připravených sklenic. Do každé sklenice dáme pár plátků kumquatů a roličku skořice na promíchání.

Brusinkovo-zázvorový čaj

Množství: na jednu konvici (cca 1 l = 4 velké šálky)

Brusinkovo-zázvorový čaj

Doba přípravy: 10 minut

700 ml nektaru z amerických brusinek

6 - 8 cm kořene zázvoru

2 lžíce sypaného čaje Earl Grey

3 - 4 lžíce cukru

2 pomeranče

1 chemicky neošetřený citron

1. Přivedeme k varu brusinkový nektar. Zázvor oloupáme, nakrájíme na tenké plátky a necháme vyluhovat v nektaru 5 minut. Přidáme čaj a cukr a necháme vyluhovat 3 až 5 minut.

2. Vymačkáme pomeranče, citron nakrájíme na plátky. Čaj přecedíme přes sítko, smícháme s pomerančovou šťávou a podáváme s plátky citronu.

tip Pomerančovou šťávu nevařte, protože obsahuje vitamin C, který by se vysokou teplotou zničil. Kromě toho s brusinkovo-zázvorovým čajem předcházíte nejen nastydnutím, ale vychlazený pomáhá i proti jarní únavě.

Horká brusinka

Množství: na 1 velkou sklenici (250 ml)

Cranberry punc

150 ml brusinkového nektaru

2 lžíce hnědého cukru

2 - 3 hřebíčky

1⁄4 ruličky skořice

1⁄2 pomeranče

4 cl rumu

čerstvé americké brusinky

1. Brusinkový nektar svaříme společně s hnědým cukrem, hřebíčkem a skořicí. Sejmeme z plotýnky a necháme pár minut vyluhovat.

2. Vymačkáme pomeranč a šťávu vmícháme ke svařenému brusinkového nektaru. Podle chuti přilijeme rum. Ozdobíme čerstvými brusinkami a pomerančem rozkrájeným na dílky.