Něco pro celou rodinu

19:47 , aktualizováno 19:47

Přichází-li chřipkové období, děláme dětem cibulový sirup. Na plátky nakrájená cibule je prokládána cukrem. Nechá se to odležet. Vznikne sirup, po kterém se děti mohou utlouct. A navíc je to zdravé. My se ženou dáváme přednost slivovici. Ta je také zdravá. Pěkný den.