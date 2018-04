Nechutná vám zelený čaj?

20:51 , aktualizováno 20:51

Mám fígl pro ty, komu nechutná zelený čaj, ale nechtěl by si nechat ujít jeho pozitivní účinky na zdraví... Prostě si uděláte čaj do většího hrnku a kromě sáčku se zeleným čajem do něho dáte také čaj ovocný a osladíte medem.