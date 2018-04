Nechtěným únikem moči trpí každá třetí žena

Druhý případ patří do skupiny urgentní inkontinence a je typem nechtěného úniku moči, který je pro ženy jednoznačně nejvíce obtěžující. Je to proto, že při jeho pokročilé formě významně negativně zasahuje do jejich osobního, pracovního i rodinného života.

Ženy s urgentní inkontinencí (nebo je také možné se setkat s pojmem hyperaktivní měchýř) mají obvykle náhlé a velmi silné nucení na močení, kterému je nutné ihned vyhovět, protože v opačném případě dojde během krátké chvilky k nekontrolovatelnému a vůlí neovlivnitelnému úniku moči.

Pokud si představíme, že taková žena pracuje jako pokladní, učitelka, lékařka, uklízečka, policistka nebo v jakékoliv jiné profesi, je nám jasné, že pokud její zdravotní stav vyžaduje časté návštěvy toalety, např. každou půlhodinu nebo hodinu, je to situace téměř neřešitelná a její práci velmi silně negativně poznamená.

Ženy nemívají klid ani v noci

Obtěžující je tento stav i pokud se chce vydat na procházku do města nebo do divadla. Její hlavní myšlenkou stále zůstává, zda stihne včas dojít na toaletu, pokud se náhlé nucení na močení znovu objeví.

Ženy, které mají tento problém, obvykle nemívají klid ani během noci a frekvence močení může být i mezi krátkými chvilkami spánku každou hodinu. Ráno proto vstávají nevyspalé a unavené.

Urgentní inkontinence moči je obvykle dobře ovlivnitelná léky, které zklidňují stěnu močového měchýře a zabraňují jejímu náhlému smrštění, které způsobuje nekontrolovaný únik moči.

Močová inkontinence u žen se většinou vyšetřuje a léčí na urogynekologickém, gynekologickém nebo urologickém pracovišti. Před nasazením léčby je nutné lékařské vyšetření a laboratorní vyšetření moči. U většiny žen po nasazení této léčby dochází ke zlepšení stavu nebo úplnému vymizení obtíží, což významně zlepší kvalitu jejich života.

Článek vznikl ve spolupráci se serverem www.hyperaktivnimechyr.cz.