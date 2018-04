Nechte si poradit s opalováním

"Lidé se před sluncem chrání málo a nebezpečí podceňují," soudí dermatolog Karel Ettler, šéf kožní kliniky královéhradecké fakultní nemocnice.

Pozor na polední slunce!

Ročně přibude zhruba 1400 nových případů melanomu, kožního nádoru, který může zabíjet, protože pokud se včas neodstraní, hrozí rozšíření zhoubných buněk do celého těla.

Prevence je podle lékařů dvojí: "Je třeba omezit rizika při opalování a chodit na preventivní prohlídky k dermatologovi," shrnuje docent Ettler.

Většina lidí si už kupuje opalovací prostředky například před cestou do hor nebo k moři, ale to nemusí stačit. "Málokdo si třeba uvědomí, že před slunečním zářením by se měl chránit i ve městě, když jde například přes poledne na oběd," vysvětluje lékař.

Šanci probrat svůj vztah k opalování s odborníkem mají nyní lidé, kteří ve dnech 9. až 11. června navštíví některou z vybraných 45 lékáren ve třech desítkách měst v rámci akce Slunce bez rizika. Radit zde budou speciálně vyškolení lékárníci, takže půjde zejména o doporučení vhodných způsobů ochrany před slunečními paprsky.

Dvojí ochrana

Posoudit zdravotní stav však umí nejlépe dermatolog, k němuž může každý jít bez doporučení praktika, je však lepší se objednat.

Prostředky na opalování lze koupit za pár desítek, ale i stovek korun. Nemusí to přitom nutně znamenat, že kolikrát dražší, tolikrát lepší přípravek. Nicméně ty za více peněz bývají většinou kvalitnější, protože chrání nejen chemicky, ale vytvářejí i mechanickou bariéru. V lékárnách lze koupit i přípravky určené pro alergickou pokožku.