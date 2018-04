Nechte se zmrazit! Terapie chladem zvedne náladu

Teploty hluboko pod bodem mrazu dokonale konzervují lidské i zvířecí ostatky a právě jim lidstvo vděčí za mnohé nálezy. Méně se už ví, že se dá extrémní zima využít i k léčení živých.

Takzvanou chladovou terapii (CChT) poprvé aplikoval před 40 lety japonský profesor Toshima Yamauchi. Zjistil, že se při teplotě okolo minus 170 stupňů u lidí obojího pohlaví aktivují energetické a silové rezervy.

Další pozitivní efekt zaznamenal především v případech kožních a svalových potíží, posilování a zvyšování imunity. Prokázalo se také, že tento způsob léčby výrazně tlumí vnímání bolesti - zejména pokud jde o kloubní poruchy a revmatismus. A chlad dokonce pomáhá hubnout!

Význam má i u pooperačních stavů, kde napomáhá regeneraci, a prokázal se příznivý vliv na potenci. To všechno jsem nastudoval z odborné literatury před první návštěvou Kryocentra v Praze-Modřanech.

Při objednání jsem byl upozorněn, že si mám vzít s sebou teplé ponožky, bavlněné kraťasy a tričko, na což jsem pochopitelně zapomněl. Naštěstí se ukázalo, že na podobně sklerotické jedince je personál připraven, takže jsem k roušce na obličej, čelence a dalším ochranným pomůckám vyfasoval i zmíněné oblečení.

Změřili mi tlak, a když se ukázal být vyhovujícím, mohl jsem "jít na to".





Mé obavy personál rozptyluje slovy, že "je to skoro jako sauna, jen místo plus sto stupňů je uvnitř holt minus 140. Hlavně se mám přesvědčit, že jsem pečlivě osušen, nikde nesmí být kapka vody či potu, zejména v podpaží či jiných lehce přehlédnutelných místech.

To je hodně důležité, jinak totiž mohou nastat potíže s oddělením vlhké součástky od zbytku těla. Je mi doporučeno nadechovat se nosem a vydechovat ústy, a to už při sestupu do polária, kde mráz - nevím, zda na sedmém schodu - začíná "mírnými" minus šedesáti.

Uklidňuje mě vědomí, že mohu ledovou místnost kdykoli opustit, nehledě k tomu, že budu po dobu procedury sledován zvenku. Nikdo zatím potíže neměl, takže doufám, že nebudu první.

Když vejdu dovnitř, neúprosný chlad mě (jak se píše v románech) okamžitě sevře do svého náručí a obklopí mě zároveň jakýsi mlžný opar.

Nejprve, v bláhové snaze se zahřát, podupávám - než mi dojde, že při této teplotě jde o holý nesmysl. Pak raději chodím v malém prostoru stále dokola, abych nepřimrznul k podlaze. A v duchu si počítám, abych věděl, kdy přibližně uplynou dvě minuty, které se při první proceduře doporučují jako optimální.

Při dalších se délka pobytu v mrazu prodlužuje až dvojnásobně. Poté, co zazní zvukový signál k vypuštění, v mírně prkenném stavu vycházím a mířím do vedlejší místnosti, kde se vrhnu na rotoped, a abych se zahřál, šlapu jak o život - přestože jinak tento přístroj nepatří k mým oblíbeným.

Když po půlhodině patřičně zadýchán skončím, mám výbornou náladu. Ta mi vydrží až do druhého dne, takže se jdu zase nechat zmrazit! Pro nejlepší efekt se doporučuje absolvovat tuto metodu desetkrát za sebou v nejkratším časovém úseku (optimálně denně), a to dvakrát do roka - nejlépe v kombinaci s návštěvou solné jeskyně, která je tu taky.





Při dalších návštěvách potkávám známé tváře, olympijské vítěze Jana Železného a Tomáše Dvořáka. Po domácích zápasech sem chodí regenerovat hokejisté Slávie - asi toho ledu nemají dost.

Jak to, že může být zima lidskému tělu tak blahodárná?

Při pobytu v poláriu se lidská kůže ochladí až na dva stupně Celsia. To bleskově utlumí kožní i nervová zakončení a ochromí centrum vnímání bolesti. Zvýšená koncentrace kyslíku v krvi - způsobená dýcháním v extrémně nízké teplotě - kladně působí na prokrvení věnčitých cév, čímž zlepšuje výkonnost srdce.

Teplota tělesného jádra se ale během krátkého pobytu v takovém chladu nemění, takže není ohrožena činnost základních životních funkcí. A dokonce takové ochlazení omlazuje.

"Stáhnutí kůže chladem a její následné prokrvení má prokazatelně pozitivní vitalizační i kosmetické účinky. Nejvýrazněji se to projevuje při celulitidě, nicméně nelze čekat zázraky," vysvětluje rehabilitační lékař Richard Vavřík.

Pro zdravého člověka není chladová terapie žádným rizikem. Nedoporučuje se lidem s vysokým tlakem, po infarktu myokardu (alespoň šest měsíců poté), s akutními poruchami ledvin, močového měchýře a s kožní infekcí. Není vhodná ani při začínající chřipce, viróze a nachlazení. Stává se, že jejich průběh ještě více urychlí a zdramatizuje.

Za sebe mohu říci, že je chladová terapie osvěžující a její účinky byly blahodárné. Bez problémů jsem se třeba ohnul až ke špičkám bot, což mi dřív dělalo potíže, a přestaly mě pobolívat klouby.