Nechte se inspirovat: Tři tváře letního líčení

1 DOTEK SLUNCE



Jak na to: Spánky, tváře, krk a dekolt zvýrazněte bronzovým pudrem. Na horní víčka a pod spodní řasy použijte třpytivé růžové stíny s jemným bronzovým nádechem, pod obočí naneste bílé perleťové nebo trochu bronzového pudru. Řasy naličte černou nebo tmavě hnědou řasenkou. Rty zkrášlete rtěnkou ve sladce růžové nebo třpytivé růžovotělové a navrch přidejte bezbarvý lesk.



Zaměřte se na...



... bronzové pudry Zanechají na všech vybraných partiích, jako jsou spánky, tváře, krk nebo dekolt, bronzově zlatavý nádech a dodají vám zdravě opálený vzhled. Výborně vypadají v kombinaci s očními stíny a rtěnkou ve světlých růžových tónech.



2 SVŮDNÉ RTY



Jak na to: Pleť rozjasněte podkladovou bází a tváře zvýrazněte jen v jejich horní části. Barvu tvářenky si vyberte podle odstínu rtěnky a dobře ji rozetřete, aby okraje nebyly příliš ostré. Horní víčka vystínujte tmavě šedými, světle oranžovými nebo bronzovými stíny. Řasy naličte černou nebo tmavě hnědou řasenkou. Obočí si vyčešte kartáčkem, a pokud je máte příliš světlé, trochu je přibarvěte tužkou. Rty pečlivě vymalujte rtěnkou - aby barva skutečně dobře držela, naneste ji na rty bříškem ukazováčku. Do středu rtů rozetřete trochu lesku.



Zaměřte se na...



... nápadné barvy rtěnek Zvolte sytou růžovou, třešňově červenou nebo sluneční oranžovou.

Základní pravidlo: s barvou nešetřte a důkladně ji naneste na celé rty! Jako doplněk poslouží podkladová báze s perleťovými částečkami - tvář krásně projasní.



3 EXOTICKÉ



Jak na to: Horní víčka vybarvěte modrými stíny a rozetřete je směrem k obočí.

Aby oči vynikly, orámujte je černou tužkou a linku lehce rozmažte. Nezapomeňte na černou řasenku. Rty vyplňte růžovou nebo tělovou rtěnkou a bezbarvým leskem. Tváře nechte spíš přirozené, jen lehce je poprašte bronzerem. Varianta: Horní víčka vystínujte šedými stíny a kolem oka udělejte lesklou zelenou linku. Vnější koutek ještě zvýrazněte fialovou tužkou.



Zaměřte se na...



... výrazné barvy očních linek a stínů, které budou kontrastovat s decentně nalíčenými rty a tvářemi. Vyberte si lesklé modré stíny a doplňte je černou linkou, nebo zkombinujte šedé stíny s lesklou zelenou a fialovou linkou.

Důležité: žádné ostré přechody a linky!