Nechte se hýčkat i v noci

Možná se vám zdá zbytečné mít jiný krém na den a na noc a bohatě si vystačíte s jedním přípravkem. Pokud však chcete dát své pleti jen to nejlepší, děláte chybu. Běžným denním krémem při použití na noc sice nic nezkazíte, ale ani nedosáhnete žádných extra výsledků.

Pokožka se totiž v noci chová jinak - zbavuje se toxinů nahromaděných během dne a "opravuje" škody, které na ní vznikly přes den - a proto je dobré dopřát jí péči na míru. Mezi krémy na den a na noc jsou navíc podstatné rozdíly. Denní krém má lehčí, dobře vstřebatelnou texturu a jeho úkolem je především chránit před škodlivými vlivy okolního prostředí, což je u nočního krému zbytečné. Ten je naopak hutnější, výživnější, má jinou koncentraci účinných látek a dodá tak pleti vše, co potřebuje pro odpočinek a regeneraci.

NIČÍ BUDOUCÍ VRÁSKY

Před třicítkou vrásky zřejmě ještě neřešíte, nicméně už byste měla myslet na zadní kolečka. Již okolo 25. roku začíná pleť ztrácet svoji přirozenou regenerační schopnost.

To je mimo jiné způsobeno úbytkem kreatinu - látky, která stimuluje přirozené funkce pleti, aby redukovaly jemné vrásky, dodávaly jí pružnost a obnovily její strukturu.

Poohlédněte se proto po vhodném přípravku. Zkuste třeba noční povzbuzující krém Natural Booster, Nivea Visage, 299 Kč, který pleť vyživuje, díky vitaminu A napomáhá zbavovat se škodlivých látek a urychluje noční regeneraci. S drobnými vráskami, i s těmi, které se ještě neobjevily na povrchu pleti, si zase umí poradit noční krém Retroactive+, Avon, 449 Kč.

ODMAŠŤUJÍ PLEŤ A NIČÍ PUPÍNKY

Mastná pleť dokáže pěkně potrápit. Začíná to zanesenými či rozšířenými póry a nadměrným leskem a končí to nehezkými nerovnostmi a pupínky. Problém je v nadměrné funkci mazových žláz, které jsou hyperaktivní hlavně v noci, a proto je důležité ovlivnit je právě v tuto dobu. Vyberte si lehký nemastný přípravek, který pleť hydratuje a zároveň reguluje tvorbu mazu.

Zkusit můžete například Normaderm noční péči na problematickou pleť, 540 Kč. Obsahuje účinné látky, které působí cíleně přímo ve středu pórů a snižují nadprodukci kožního mazu. Při pravidelném používání zanechá pleť čistší, barevně jednotnější a s méně viditelnými póry. Pro mastnou a smíšenou pleť je vhodný Noční gelový krém z řady Optimals Balance, Oriflame, 299 Kč. Díky výtažkům z břízy bělokoré a kreatinu vyrovnává promaštění pleti, obnovuje pleťové buňky a zanechá pleť osvěženou.

VYHLADÍ HLUBŠÍ VRÁSKY A VYPNOU PLEŤ

Zhruba od 40 let potřebuje pleť intenzivnější pomoc. Čím je totiž pokožka starší, tím hůře se zbavuje toxinů nahromaděných během dne a nestačí se dostatečně obnovovat. Toxiny pak napadají vlákna, která tak ztrácejí schopnost přirozené obnovy, jsou křehčí a neplní dostatečně svoji podpůrnou úlohu. Pleť se tak povoluje a vrásky se prohlubují.

Se škodlivými látkami si výborně poradí zpevňující detoxikační péče proti vráskám Liftactiv Pro noční, Vichy, 750 Kč. Obsahuje látky, které neutralizují škodliviny, obnovují zásobu vláken, a tím pleť zpevňuje a vyhlazuje. O výjimečně rychlou regeneraci pleti a zvýšení její pružnosti se zase postará Noční krém Elixir 45+, Dermacol, 259 Kč, s výtažkem z mořské řasy a dalšími účinnými látkami, jako je bambucké máslo, vitamin E nebo kreatin.

DALŠÍ NOČNÍ POMOCNÍCI

Nezapomeňte ošetřit také pleť kolem očí, a to krémem pro tuto oblast určeným. Není to rozmar, pokožka je tu velmi jemná a citlivá a na běžné krémy by mohla zareagovat alergicky.

Ať jste unavená z práce nebo z bujarého večírku, v žádném případě byste neměla vynechat večerní očistu pleti, natož nanášet krém na neodlíčený obličej. Make-up, maz a nečistoty by ucpávaly póry, pleť by se nemohla regenerovat a nepříjemnosti jako pupínky a vrásky by na sebe nenechaly dlouho čekat.

Používejte jen přípravky pro váš typ pleti. Mastná pleť se nikdy nebude kamarádit s hutným výživným krémem s obsahem olejů, suché pleti nebudou prospívat přípravky s matujícími účinky.