Nechte mámu doma aneb expedice Apalucha

Praktické tipy: Děti pod 1,5 roku doporučujeme nebrat a raději nechat doma, jelikož v případě "výpadku" tatínka se o sebe malý prcek sám nepostará, nehledě na nároky spojené se stravováním a hygienou, které by mohly rozhodit jak tatínka, tak i jeho malého svěřence.

Dětská smečka je jako neřízená střela , tak se připravte na to, že spát půjdou, kdy se bude chtít jim, ne kdy budete chtít vy. To je fakt, který nezměníte, tak se zbytečně nesnažte.

Hygiena je to poslední, co děti řeší . Alespoň v neděli ráno je dobré děti vykoupat. Pokud nemůžete najít kartáčky na zuby, mějte připravené alespoň žvýkačky.

Maminkám volejte jen v případech nouze . Při častém telefonování znejistí a nabudou dojmu, že se vám situace vymyká kontrole.

. Při častém telefonování znejistí a nabudou dojmu, že se vám situace vymyká kontrole. Zmačkejte to. Pokud máte pocit, že jste nepoužili tolik oblečení, kolik byl maminčin předpoklad, doporučujeme zmačkat čisté oblečení a přidat ke špinavému (autenticky vypadá kečup se špagetami).