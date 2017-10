Nechte děti se nudit, podpoříte jejich rozhodnost, radí odborníci

Proč není vhodné organizovat dětem každou minutu? Protože jejich chvilkové nicnedělání, lelkování a nuda jim můžou jenom prospět. Chce to jen netahat z rukávu do roztrhání těla tisíc sto dvacet atraktivních návrhů za minutu, jak se zabavit. Musí se přece naučit zabavit se samo!



„Dítě si musí samo přijít na to, co ho láká a co ho baví. Když se nenaučí vymyslet si program samo, zvykne si, že se mu má o zábavu postarat někdo jiný. V pozdějším věku bude nudu zaplácávat hloupými seriály, brambůrkami, čokoládou, nebo hůř,“ říká psycholožka Katarína Filasová Szabados.

Aneb jak praví americké výzkumy, znudění teenageři spíš sáhnou po cigaretách a alkoholu, nezdravém jídle nebo extrémních politických názorech než ti, kteří umí trávit čas aktivně.

Během nudění vlastně probíhá něco jako restart mozku. Nepotřebuje v danou chvíli další stimul zvenčí, hledá stimul zevnitř. Takže když necháme nudu běžet, učíme vlastně děti najít si samostatně svou vlastní cestu. Podporujeme jejich schopnost rozhodovat se. Jejich tvořivost. Jejich sebevědomí (Přišel jsem na to sám!).

V moderním světě, kde všechno musí být zajímavé a zábavné, kde je vyžadováno stále víc a víc adrenalinu a zběsilé veselosti, je těžké si přiznat, že všechna ta zábava nás nakonec unudí k smrti. Není to totiž naše zábava, ale vnější, cizí. U dětí je to obzvlášť nebezpečné – když počítačové hry a YouTube se už teď zdají být zábavnější než každodenní „analogová“ rutina.

Co dělat, aby jednou nemusely chodit pro injekce nějakého životabudiče do Sanatoria pro znuděné? (Protože jednou možná NUDA bude platit za diagnozu.) Aby jednou netrpěly apatií, depresí, anhedonií (neschopností cítit radost), alexythymií (poruchou rozpoznávání emocí) nebo tzv. stavy naučené bezmocnosti, jak varují odborníci?

Jednoduché řešení: Nechte je už jako malé vykoupat v drobné nevinné malinké nudě. Funguje to vlastně jako očkování. Kdo přijde do styku s virem v malém množství, jeho imunita se pak postará o virus ve velkém.