Nechrápu. A můžu spát i při otevřených dveřích, raduje se Petr Eugel

Jak se zbavit chrápání? Sledujete 3. a poslední část seriálu o odstranění chrápání, který je součástí projektu Estetická medicína s iDNES.cz

Těsně po zákroku člověka nic nebolí, jen má v krku nepříjemný pocit. Bolesti nastanou až později. Petr Eugel to potvrzuje: "Asi tak týden mi skoro nic nebylo, když nepočítám knedlík v krku. Ale devátý den přišly poměrně kruté bolesti. Naštěstí vydržely jen asi tři, čtyři dny."



Petr Eugel na konzulatci u MUDr. Moravce



S výsledkem operace je však nadmíru spokojený. Vyspí se již mnohem lépe. "Spím nyní dobře, nemám nateklé patro a o desítky procent se zlepšilo dýchání nosem," dodává.

Při velké únavě si prý ještě trošku "chrápne", ale je to asi tak třicet procent z úrovně, na které chrápal dříve. "Na lodi jsem si nechával otevřené dveře od kajuty a kolegové mi potvrdili, že opravdu nechrápu. Jen ke konci týdne, když už jsem byl hodně unavený, jsem trošku chrápal. Ale slyšeli prý rádio, takže to nebylo tak hrozné," směje se.

Dejte pozor na změnu biorytmu

Podle doktora Moravce je to však úplně normální. "Směnný provoz nebo jakékoli změny biorytmu mohou mít na chrápání vliv."

Pak ještě zkontroloval, jak se Petru Eugelovi hojí patro a čípek. "Není to ještě zcela zahojené, ale podle všeho vše postupuje tak, jak má. Výsledek by měl být takový, jaký jsme předpokládali."



Pohled na hojící se patro a čípek



Nepříjemné pocity mohou přetrvávat dlouho

Nyní tedy Petr Eugel ještě trochu pociťuje v krku nepříjemné pocity, ale oproti předchozímu stavu je tento diskomfort minimální.

"Počítejte s tím, že ještě jeden až tři měsíce divný pocit v krku bude přetrvávat. Doporučil bych dodržovat pitný režim, aby sliznice nevysychala. Z mého pohledu je ale váš stav naprosto v pořádku," dodal doktor Moravec.

Petr Eugel zhubnul dokonce "díky" zákroku čtyři kilogramy, které by se měl snažit nenabrat zpět. Je spokojený, a pokud by bylo potřeba, klidně by šel na operaci znovu. Výsledky prý za to stojí.