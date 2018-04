Nechoďte k lékaři, raději si myjte ruce!

Čistota rukou je také důležitá pro ochranu dětí a snížení rizika přenosu virů na další členy rodiny, uvádí mezinárodní tým vědců, kteří vyhodnotili 51 různých klinických studií na toto téma a svoje poznatky uveřejnili v časopise Cochrane Library. Jejich zjištění podporuje doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), která přikládá mytí rukou jako prostředku k omezení přenosu virů velký význam.

"Šíření respiračních virů lze předejít hygienickými opatřeními u dětí," uvádějí vědci. "Ta mohou také přispět ke snížení přenosu virů z dětí na další členy domácnosti." Respirační viry obvykle způsobují jen méně závažná onemocnění, ale mohou vyvolat i epidemii, varují vědci. Ročně ve světě onemocní chřipkou kolem deseti až patnácti procent lidí. Podle expertů svět čeká pandemie chřipky.

V minulém století byly tři takové pandemie, v roce 1918 takzvaná španělská chřipka, při níž zemřelo 50 až 100 milionů lidí, a potom její mírnější podoby v letech 1957-58 a v roce 1968.

Vědci nedokážou říci, který kmen udeří příště, ale s velkou pravděpodobností by to mohl být virus ptačí chřipky H5N1, který nyní zabíjí tisíce ptáků v Asii, Africe a v části Evropy. Podle WHO mu podlehlo 202 lidí z 331, o nichž je známo, že se ptačí chřipkou nakazili.

Vědci jako účinný prostředek k zastavení šíření respiračních virů doporučují roušky na obličej, rukavice a izolaci infikovaných lidí.

Připouštějí, že není zatím jasné, zda se zvyšuje účinnost mýdla přidáním chemikálií, které zabíjejí bakterie a viry.