Nechodíte k zubaři? Připravte si peníze

Návrh je součástí reformy zdravotnictví, a pokud by byl schválen, začal by platit od roku 2009. Jako první o plánu ministerstva informovaly včera Hospodářské noviny.

„Zatím to není stoprocentní. Je to pouze jeden z návrhů, který by měl donutit pacienty k tomu, aby o své zdraví více pečovali,“ vysvětlil náměstek ministra zdravotnictví Pavel Hroboň.

Nereálné řešení

A jak by to v praxi vypadalo? Pokud by někdo nepřišel třeba alespoň jednou za rok na preventivní prohlídku k zubaři a pak by ho začal bolet zub, náklady na léčení by si hradil celé sám. Nebo by měl přinejmenším na platbě vyšší spoluúčast. „Protože jde jen o návrh, toto ještě není úplně dořešeno,“ dodal Hroboň.

Například za nejobyčejnější amalgámovou plombu, kterou jinak hradí pojišťovny, by pak lidé v ordinaci mohli zaplatit až 400 korun.

Sami stomatologové však návrh ministerstva zdravotnictví považují za nesmyslný a říkají, že nic nevyřeší. „Je to pro mě novinka, nikdo z ministerstva se se mnou o tom nebavil. Domnívám se, že se inspirovali na Slovensku, kde to takto podobně funguje. Osobně s tím vůbec nesouhlasím,“ řekl prezident stomatologické komory Jiří Pekárek.

Důvodů má hned několik. Je totiž přesvědčen, že těžko může někdo pacienty nutit, aby chodili na prohlídky ve chvíli, kdy je zubařů málo a stále jich ubývá. „Kdyby návrh začal platit, polovinu pracovní doby každého zubaře by zabraly jen preventivní prohlídky. Takže je to nereálné,“ míní Pekárek.

Další důvod, proč mu vadí návrh ministerstva, je, že podle komory jsou preventivní prohlídky pouze formální záležitostí. Řada pacientů by si podle Pekárka stejně jen sháněla razítka, že na prohlídce byli, než aby k doktorovi skutečně zašli. „Ve finále by zdravotní systém stejně neušetřil. Nevedlo by to ani k větší prevenci,“ myslí si Jiří Pekárek.

Podle stomatologů by bylo účinnější jiné řešení: plomby by si lidé, kromě dětí, měli platit sami. „Kdyby byly vyřazeny z veřejného zdravotního pojištění, ušetřilo by se zhruba jeden a půl miliardy korun. Ty by mohly být dány na preventivní ošetření či na péči o děti,“ upřesnil prezident komory.

Dalším z návrhů ministerstva je, aby lidé za pravidelné preventivní prohlídky naopak dostávali bonusy. Jaký návrh nakonec půjde před Poslaneckou sněmovnu, bude jasné až na podzim.