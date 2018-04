Nechcete do sukně? Ve společnosti můžete oslnit i ve smokingu

"Le Smoking" nevychází z módy již od 60. let a o jeho nehynoucí popularitě vypovídají zimní kolekce i celá řada slavných krásek, které na něj nedají dopustit.

Ženy milují smoking, neboť poskytuje pohodlí a zároveň rafinovaně dává vyniknout ženskosti své nositelky. Tradiční mužský společenský oblek svým způsobem provokuje svou tajemností a notnou dávkou decentní okázalosti. Žena oblečená do smokingu je nepřehlédnutelná, sexy, nikoliv však vydaná napospas. A to velmi dráždí.

Smoking se velmi snadno nosí. Dá se kombinovat s bílou košilí, romantickou halenkou, sexy korzetem, anebo jej můžete obléci na holé tělo.

Pravidla a vzhled se od 60. let změnily, dnes neznamená smoking automaticky černou barvu, v současných kolekcích jej najdete v bílé, červené, zlaté či stříbrné, se sakem sahajícím na boky i krátkým bolerkem. Možností se nabízí více než dost.

Výborným doplňkem je tradiční motýlek (nošený na holé kůži) či perlový obojek a pochopitelně klasické líčení po vzoru hollywoodských hvězd 40. a 50. let: černé linky v kombinaci s rudými rty a nehty.

Dámy v kalhotách se objevovaly na veřejnosti již před desítkami let, vzpomeňte si třeba na slavné snímky s Marlene Dietrichovou, ovšem byl to až rok 1966. Do šatníků dam po celém světě uvedl smoking oficiálně až legendární Yves Saint Laurent.

Minimalistický, androgynní design se silným nábojem vzbudil obrovský zájem. Klasické smokingové sako se třemi knoflíky a pánské rovné kalhoty se saténovým proužkem se tak natrvalo staly součástí elegantní dámské garderóby.

Nesmrtelnost dal smokingu fotograf Helmut Lang v roce 1975 svou nejslavnější fotografií zobrazující vysokou, velmi štíhlou ženu oblečenou v černém saku a kalhotách v kombinaci s bílou košilí, držící cigaretu.

Takto mocný styling, dramatická hra stínů a světel a kontrast mezi ženstvím a mužstvím katapultoval dámský smoking na samotný vrchol.

Od té doby si jej oblékly ty nejkrásnější ženy světa jako Catherine Deneuve, Angelina Jolie, Laetitia Casta či módní ikony v čele s Madonnou, Rihannou či Lady Gaga.