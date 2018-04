Nechala se očkovat proti klíšťové encefalitidě, přesto onemocněla

Očkování proti klíšťové encefalitidě nabídl Lucii Benešové její zaměstnavatel zdarma v rámci nadstandardní zdravotní péče.

"Rok po kompletním očkování jsem encefalitidu prodělala a poležela si na infekčním oddělení nemocnice Na Bulovce," svěřila se redakci iDNES.cz se svou zkušeností. "Paní primářka se velmi podivovala nad tím, že jsem očkována, protože podle rozborů, které mi dělali, jsem neměla v těle jedinou protilátku."

Když tělo nevytvoří protilátky

Vysvětlení přišlo vzápětí. Paní Benešová je takzvaný non-responder, osoba, u které organismus na očkování nedostatečně odpověděl, nevytvořila se žádná reakce, žádné protilátky.

Příznaky klíšťové encefalitidy (Odpovídá primářka Hana Roháčová) Klíšťová encefalitida probíhá často ve dvou vlnách, po uplynutí inkubační doby nejčastěji mezi 1-2 týdny se objeví necharakteristické potíže jako jsou zvýšené teploty, celková nevůle, bolesti kloubů, svalů, mírné bolesti hlavy. Po několika dnech může následovat období klidu, které trvá opět několik dní a poté může nebo nemusí přijít druhá fáze, která je již provázena horečkou, zvracením, bolestmi hlavy a dalšími příznaky, jež vedou dotyčného k lékaři.

"Počet těchto lidí se pohybuje mezi třemi až pěti procenty," řekla iDNES.cz Hana Roháčová, primářka infekční kliniky Fakultní nemocnice Na Bulovce. "Podobné případy jsou výjimečné, ale nikoliv vyloučené," dodala.

Podle primářky Roháčové se to netýká jen injekce proti klíšťové encefalitidě. "Je to možné prakticky u každého očkování." Kdo by si chtěl ověřit, jestli mu očkování zabralo, má možnost.

"Dají se provést takzvané anamnestické protilátky. Vyšetření stojí řádově několik set korun, ale obecně ho nedoporučuji," říká Roháčová. Varuje před tím, aby se lidé kvůli výjimečným případům selhání vakcíny začali očkování vyhýbat. "Rozhodně by to nemělo směřovat k tomu, že se lidé nebudou nechávat očkovat. Obecně veškerá očkování v současné době jsou velmi dobře účinná a po řádném očkování se u naprosté většiny lidí vytvoří ochranné protilátky."

Lucie Benešová, která negativní zkušenost s nefunkčním očkováním prodělala na vlastní kůži, varuje ostatní: "Na očkování se úplně stoprocentně spoléhat nedá a případné příznaky není radno podceňovat."

Kdy ještě očkování nezabere

Kromě skupiny takzvaných non-responderů existují ještě i jiné případy, kdy vakcína nemusí v těle splnit očekávanou obrannou reakci.

Mezi ně patří to, že je očkovací látka nevhodně skladována nebo aplikována. Podle Hany Roháčové jde ovšem o naprosto mizivou pravděpodobnost.

Poslední skupinou lidí jsou ti, kteří mají natolik poškozen imunologický aparát, že jejich organismus nemá šanci na očkování reagovat. "Tyto osoby se však podrobují očkování jen výjimečně," dodává primářka Roháčová, která je zastánkyní očkování a doporučuje i ta nadstandardní.

"U dětí bych doporučila zvážit očkování proti pneumokokovým a meningokokovým infekcím, velmi málo dětí je očkováno i proti chřipce, stejně to platí u dospělých. Pro osoby pobývající v přírodě doporučuji očkování proti klíšťové meningoencefalitidě. Druhou velkou oblastí je očkování při cestování do zahraničí. Zde doporučuji poradit se před cestou v některém z očkovacích center," říká primářka Roháčová.