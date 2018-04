Nebudete moci kojit aneb největší mýty o císařském řezu

V České republice rodí císařským řezem každá pátá žena. Jde už téměř o nový trend a císařským řezem touží rodit všechny ženy, které se bojí přirozeného porodu. Na téma císařského řezu a jeho následků na zdraví matky i dítěte byly provedeny stovky výzkumů, přesto kolem něj panuje spousta mýtů a polopravd.

Mýtus: Císařský řez je vynikající prevencí proti inkontinenci

Řada žen se domnívá, že pokud podstoupí císařský řez, zajistí si tak prevenci proti budoucí inkontinenci. Mají totiž za to, že pokud žena rodí klasickou cestou, dítě, které se tlačí skrz porodní cesty, může poškodit močový měchýř, což může vést v budoucnu k inkontinenci. Císařský řez by tomu měl údajně zabránit. Jenže ve skutečnosti je to nesmysl. V The Cochrane Database of Systematic Reviews vyšlo letos shrnutí jednadvaceti doposud provedených výzkumů, kterých se zúčastnilo téměř dvaatřicet tisíc žen.

Pětadvacet tisíc z nich rodilo klasickým způsobem, zatímco sedm tisíc podstoupilo císařský řez. Lékaři se zaměřovali právě na výskyt inkontinence u rodiček a zjistili, že na ni nemá naprosto žádný vliv způsob, jakým byl porod proveden. Zdaleka nejlepší prevencí inkontinence je udržování zdravé tělesné váhy, nekuřáctví a posilování pánevního dna.

Mýtus: Dvojčata se rodí vždy císařským řezem

Čekáte dvojčata? Ačkoli je pravděpodobnější, že budete skutečně rodit císařským řezem, nemusí to být podmínkou. Naopak výzkum provedený v roce 2008 v UT Southwestern Medical Center, zveřejněný v magazínu Obstetrics and Gynecology, doporučuje, že by se lékaři měli snažit i v případě dvojčat preferovat vaginální porod před císařským řezem. V rámci výzkumu porovnávali vědci více než tisíc porodů dvojčat.

Více komplikací se přitom vyskytovalo u porodů císařským řezem v porovnání s klasickými porody. Vědci proto doporučují preferovat vaginální porod, pokud to podmínky jen trochu umožňují.

Mýtus: Císařský řez s sebou nese problémy s kojením

Velmi rozšířeným mýtem je přesvědčení, že po císařském řezu ženy nemohou kojit, kojí s většími problémy či kratší dobu. V roce 2010 citoval server BBC News výsledky britské studie, které se zúčastnilo dva tisíce matek. Ukázalo se, že děti, které matky kojily okamžitě po porodu, nebyly kojené déle než ty, které matky kojily až za několik hodin po porodu (v důsledku provedeného císařského řezu).

Vzdávat kojení po císařském řezu mají větší tendenci prvorodičky, které s kojením nemají ještě žádnou zkušenost. Podlé lékařů však nemají ženy po císařském řezu víc komplikací nebo obtíží s kojením než ty, které rodily klasickým způsobem. Děti narozené vaginálním porodem i císařským řezem jsou kojené stejně často i stejně dlouho.

Mýtus: Císařský řez je banální operace

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) rodí v Česku císařským řezem každá pátá žena. Rok od roku počet provedených císařských řezů roste a tento trend bude pravděpodobně celosvětově pokračovat. Navíc se poměrně nedávno objevil fenomén císařských řezů na přání. Rodičky mají pocit, že jim při císařském řezu hrozí menší riziko a bolest než při přirozeně vedeném porodu.

Nicméně císařský řez je stále operací, která s sebou nese řadu rizik. Komplikace se mohou vyskytnout už při samotném zákroku. Náročnější je císařský řez i z hlediska hojení, které trvá u přirozeného porodu přibližně čest týdnů, zatímco u císařského řezu jde minimálně o půl roku. I když plánovaný císařský řez může být pro lékaře pohodlnějším řešením, vaginální porod je ve většině případů bezpečnější.