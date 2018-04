Nebojte se na podzim barev. Víme, jak je nosit

Podzimní barevné paletě vládnou dva protipóly: absolutní minimalismus a ohromující barevná exploze. Záleží pouze na vašem momentálním rozpoložení, čemu dáte přednost.

Do chmurných, zamračených podzimních dnů se z psychologického hlediska hodí více barevnosti, neboť zářivé odstíny dokáží pozitivně ovlivňovat náladu a to, jak působíme na své okolí.

Ale pozor, tento trend vyžaduje více odvahy než to, když se zahalíte od hlavy k patě do černé, šedé či béžové. Jeho nošení se však vyplatí a to i v kariéře.

Skvěle padnoucí jednoduché šaty v červené, fialové či královské modré vám dodají zcela jiný pocit a vyvolají odlišné reakce než ten samý model z minimalistické palety.

Na druhou stranu, když si zcela od pozornosti ostatních chcete odpočinout, je minimalistické oblečení tím pravým. V tomto případě svou pozornost zaměřte na vysokou kvalitu materiálů, perfektní zpracování i na ty nejmenší detaily. Zde totiž platí, že každičká nedokonalost přitahuje maximální pozornost a stává se neodpustitelnou chybou.

Jak nosit tuto sezonu barvy? Věřte tomu nebo ne, ale od hlavy k patě, přičemž se rozhodně nemusíte omezovat pouze na jeden jediný odstín. Klidně kombinujte barevné kalhoty či sukni s barevnou halenkou, k šatům si vezměte kontrastní punčochy (velký výběr výrazných barev najdete např. v H&M) a vůbec se nenechejte limitovat barevností doplňků, výrazné boty se tuto sezonu vrací ve velkém.

Punčochy a legíny vůbec dokáží proměnit šaty ve zcela nový model, jedno oblečení tak můžete nosit klidně několik dní za sebou, pouze měňte barvu svých nohou a doplňků a pokaždé budete vypadat jinak.