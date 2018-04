Nebojte se na podzim barev. Poradíme, které vám budou slušet

Zelená, růžová, fialová a oranžová. To jsou barvy, které dominují letošním podzimním kolekcím. Je však škoda "zazdít" je klasickým neutrálním či šedým líčením. Proto vám také poradíme, jak dané barvičky na oblečení podtrhnout správným make-upem.

ZELENÁ

Vratné lahve

Nový odstín zelené bude slušet nejvíc zrzkám. Hodí se k světlé pleti a zářivé vlasy vedle ní opravdu vyniknou. Zelenou pak můžeme kombinovat s výraznou oranžovou a lila fialovou.

Oči jako švestky





Pokud použijete při nalíčení fialový odstín v barvě švestky, nespletete se. To je to, co právě letí - tlumená fialová. K těmto stínům ale obkreslete oči černou kajalovou tužkou a řasy natočte pomocí černé řasenky. Zvýrazníte bělmo a váš pohled bude zářivý. Toto nalíčení se hodí pro studený barevný typ, pro ženy s tmavými vlasy.

VIDEO: Nebojte se na podzim barev. Podívejte, které vám budou slušet Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

RŮŽOVÁ

Neonka

Fuchsiová růžová sluší letním i zimním typům. Kombinuje se ale už jen s neutrálními barvami, jako je šedá, bílá a černá.

Slečna Pink

Mladým ženám a dívkám sluší jemné růžové nalíčení. Růžové stíny, růžová tvářenka a růžový lesk na rty, to všechno si můžete dopřát, i když je právě podzim. Letos nejsou zakázané žádné barvy. Oční víčka vystínujte do jemné kouřové a obočí zvýrazněte zespodu světlým stínem.

FIALOVÁ

Ultra violet

Barva, která sice není nejpopulárnější mezi lidmi, ale návrháři ji vždy řadí do top programů svých přehlídek. Podle nich sluší všem barevným typům a kombinovat ji můžete s jemnými i ostrými barevnými odstíny, třeba se žlutou, oranžovou a rudě červenou.





Dáma jako víno

Nalíčení je v barvách hroznového vína. K výrazné barvě rtěnky jen jemně vystínujte oční víčka světle fialovou na střed, prosvětlete vnitřní koutek oka a naneste třpytivé linky. Make-up na tvářích musí být světlý a hlavně dokonalý. Proto si pečlivě srovnejte barvu pleti korektorem. Naličte jen horní řasy a spodní víčko vymalujte bílou tužkou.

ORANŽOVÁ

Spadané listí





Cihlové odstíny, kterými se barví podzimní les, sluší jarním a podzimním barevným typům. Kombinuje se s přírodními barvami a metalickými odstíny zlata a mědi.

Dáma v mědi a nugátu





Hnědé a oranžové odstíny se hodí především těm ženám, kterým ladí teplé barvy. Používejte odstíny v barvách bílé, kávové, nugátové a měděné. Horní víčka vymalujte hnědým stínem a na střed naneste trochu měděného lesku. Obočí učešte do přirozeného tvaru, mělo by být v barvě vašich vlasů. Použijte černou řasenku.