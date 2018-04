Nebojte se míchat módní vzory

PÁNSKÁ INSPIRACE





Mužům pořád opakujeme, že k pruhované košili nepatří květovaná kravata, ale my si to dovolit můžeme. Jemný proužek na košili se se vzorem saka krásně snese, protože ani jeden kousek oblečení není přehnaně barevný a všechno sjednocuje džínový základ šortek. Je to trochu elegantní a trochu uličnické, inspirujte se!

JAK TO NAMÍCHALA PŘÍRODA





Když dodržíte ladění v "zemních" tónech hlíny a zapadajícího slunce, můžete si dovolit zkombinovat divoký etnovzor s proužkem a ještě přidat elegantní háčkované korále. Je to trochu safari styl, trochu africká královna a hlavně nápaditá alternativa k oblíbenému letnímu evergreenu džíny, triko, mikina.

PROPOJTE VZORY BARVOU





Modelka má na sobě od každého vzoru jeden, a přesto se k sobě všechno hodí. Svetr a košile mají společnou tmavě žlutou, stejnou barvu najdete i v pásku. Kalhoty mají na sobě růžový proužek, podobný barvě jedné květiny na košili. A hlavně – všechny vzory leží na bílém základu, který jinak dost pestrou směsici odlehčuje.

PRUHY, PRUHY S PROUŽKAMA





Hit posledních dvou let – blejzr se tříčtvrtečními rukávy – jsme zkombinovali s volnou halenkou a pruhovanými kalhotami. Spojuje je jednota stylu (retro 70. let) i barvy (tmavě červená opět na bílém základě). Krajka na halence dodá romantiku a letní vzdušnost.

JEN JEDNA HLAVNÍ ROLE





Když je jeden vzor opravdu dominantní, velký a barevně nápadný, musí být ostatní vzory velmi jemné. K sukni s potiskem v africkém stylu se hodí úpletové triko s jemným proužkem v modré barvě, podobné jako na sukni. Zklidňujícím prvkem je potom lehký svetřík s krátkým rukávem, který je jednobarevný a ladí se sukní. Celek působí mírně nahodile a bohémsky.

KRÉMOVÝ KOKTEJL





Všechny čtyři složky jsou jemné a nekřiklavé. Sako z lehkého letního tvídu v tónech růžové zdobí brož z perleti. Bílé háčkované korále, lehký top s potiskem s obrázky krajiny a proužkovaná sukně pak tvoří romantickou kombinaci letních motivů a elegance. Různorodé materiály a vzory spojuje krémový základ a jejich nenápadnost. Kabelka už by měla být jednobarevná, pokud možno bílá.