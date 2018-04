Nebojte se experimentů a zkuste upéct cukroví pro mírně pokročilé

Čtěte také:

* 500 g sušeného mléka * 400 g másla * 500 g moučkového cukru * 3 bílky * 15 kapek mandlové tresti * piškoty a rum * čokoládová poleva

Ze sušeného mléka, másla, cukru, bílků a mandlové tresti vypracujeme těsto. Vždy dva piškoty přiložíme k sobě, namočíme do rumu a obalujeme těstem. Vytvarujeme do kuličky. Můžeme zdobit čokoládou. Vkládáme do papírových košíčků a uložíme v chladu.

Tip

Pokud pospícháte, kupte si hotovou marcipánovou hmotu, kterou pak naplňte a ozdobte podle receptu. Koupíte ji v cukrárnách, supermarketech a většinou ji najdete i v asijských obchůdcích.

Recept zaslala Vlaďka Šťastná, Brno

Milé čtenářky a milí čtenáři,

Ořechové rohlíčky

* 200 g hladké mouky * 120 g hery * 1 zakysaná smetana

Náplň:

* 100 g vlašských ořechů * 2-3 lžíce moučkového cukru * 2-3 polévkové lžíce mléka

1. Odvážíme si předepsané množství hladké mouky, hery a z ledničky vyndáme zakysanou smetanu. Na vál nasypeme mouku do tvaru pyramidy, doprostřed překrájíme rostlinný tuk na malé kousky a na vrcholku utvoříme důlek, do kterého nalijeme zakysanou smetanu. Nejdříve příborovým nožem a později rukama zpracujeme vše v co nejhladší těsto, zabalíme jej do potravinové fólie a uložíme do lednice. V chladu by těsto mělo odpočívat minimálně dvě hodiny, ale můžeme si ho připravit i den dopředu a nechat ho v lednici přes noc.

2. Těsto rozdělíme nožem na šest stejně velkých dílů. Z každého dílu vytvarujeme kulatý bochánek. Ty, se kterými nebudeme pracovat, zatím odložíme do lednice. Na pomoučněném vále pak postupně vyválíme z každého bochánku pravidelné kolečko o síle 2 až 3 mm. S moukou šetříme, podsypáváme jenom tolik, aby se těsto nelepilo na vál. Ostrým nožem nebo rádýlkem pak těsto přesně rozdělíme na 8 dílků ve tvaru trojúhelníku, ze kterých budeme pak motat jednotlivé rohlíčky.

3. Vlašské ořechy nameleme v mlýnku na strouhanku najemno. Pokud máme doma kuchyňský robot, můžeme ořechy rozsekat v něm. Do hrnku nalijeme mléko a necháme ho projít varem. V misce promícháme namleté ořechy, moučkový cukr a přidáme horké mléko.

4. Lžičkou nanášíme ořechovou náplň na jednotlivé díly a stáčíme od širšího okraje ke špičce a tvarujeme rohlíčky. Těsto nijak nestlačujeme, jen dbáme na to, aby prostřední konec těsta rohlíčku byl vždy na spodu a ležel na pečicím papíře.

5. Rohlíčky pokládáme na pečicím papírem vyložený plech. Troubu předehřejeme na 180 ° C a pečeme rohlíčky zhruba 20 minut, takzvaně dorůžova. Ještě teplé je sypeme moučkovým cukrem. Když vychladnou, naskládáme je do krabiček a uložíme do chladu rozležet.

Tip

Kdo má alergii na ořechy, může do rohlíčků použít klasickou makovou náplň, která se používá například do buchet. 200 g mletého máku povaříme s 250 ml mléka. Přidáme 100 g cukru a jeden sáček vanilkového cukru a směs na mírném plameni dusíme. Jakmile zhoustne, odstavíme hrneček z plotny, ochutíme skořicí a citronovou kůrou.

Recept zaslala Libuše Futterová

Vánoční brambory

* 6 větších nebo 8 malých celých vajec * 180 g polohrubé mouky * 240 g pískového cukru * cukr krystal a kakao na obalení

1. Nejprve ušleháme tuhý sníh z bílků, pomalu do něj zašleháváme cukr, žloutky a nakonec mouku. Piškot pečeme ve vymazané a vysypané formě v předehřáté troubě na 180 °C asi 20 minut. Necháme vychladnout.

2. Druhý den nakrájíme piškot na úhledné kostky, které osmažíme na másle. Horké je pak obalujeme v misce, ve které je promíchaný krystalový cukr s kakaem.

Recept zaslala Marie Lenzová, Strakonice

Marokánky

* 1/8l mléka * 40 g moučkového cukru * 40 g nasekaných mandlí * 40 g nasekaných hrozinek * 10 g másla * 1 polévková lžíce hladké mouky

Mléko, mouku, cukr a máslo smícháme v kastrůlku a 1 minutu povaříme. Do horké hmoty zamícháme hrozinky a mandle. Lžičkou vytváříme na vymazaný plech placičky a pečeme v předem vyhřáté troubě na 170 °C 15 až 20 minut. Uložíme v chladu.

Recept zaslala Pavla Krňáková, Teplice

Lepené koláčky

* 250 g moučkového cukru * 350 g másla * 600 g hladké mouky * 3 žloutky * 1 prášek do pečiva * 1 vanilkový cukr * marmeláda * 1 balíček bílkové polevy * 1 balíček čokoládové polevy

Vypracujeme hladké těsto z moučkového a vanilkového cukru, másla, mouky, žloutků a prášků do pečiva. Necháme alespoň 2 hodiny odpočinout do chladu. Poté těsto vyválíme na 4 mm silný plát a vykrajujeme tvary (hvězdičky). Pečeme v předem vyhřáté troubě na 150 °C asi 15 minut dorůžova. Vychladlé hvězdičky slepujeme marmeládou a zdobíme bílkovou a čokoládovou polevou.

Recept zaslala Veronika Svobodová, Volduchy

Anglické keksy

* 450 g hladké mouky * 200 g moučkového cukru * 50 g másla * 2 celá vejce * 2 polévkové lžíce zakysané smetany * 40 g sody bicarbony * vanilka

Vypracujeme tuhé těsto z mouky, cukru, másla, vajec, sody a vanilky. Přidáme smetanu, zpracujeme a vyválíme těsto na 4 mm silný plát. Vykrajujeme tvary (keksy) a pečeme v předehřáté troubě na 150 °C asi 15 minut dorůžova. Necháme vychladnout a rozležet.

Recept zaslala Hana Riedlová, Zlín

Tyčinky babičky Růženky

* 100 g másla * 200 g hladké mouky * 60 g cukru krupice * 1 celé vejce * rybízová marmeláda

Oříšková směs:

* 3 bílky * citronová šťáva z půlky citronu * 150 g cukru krupice * 3 kávové lžičky kakaa * 150 g mletých vlašských ořechů

1. Vytvoříme těsto z másla, mouky, cukru a vajíčka a dáme na půl hodinky do lednice uležet. Těsto rozválíme na asi 5 mm silný plát a rozkrojíme na 3 nudle asi 5 cm široké. Pečeme v předehřáté troubě na 150 °C asi 10 minut dobleda.

2. Oříškovou směs připravíme z bílků, citronové šťávy, cukru a kakaa. Vše vsypeme do kastrůlku a na mírném plameni zahřejeme (směs se nesmí vařit). Přidáme mleté vlašské oříšky a pořádně promícháme.

3. Upečené díly potřeme rybízovou marmeládou a oříškovou směsí a dáme opět na chvilku zapéct. Ještě horké našikmo krájíme.

Recept zaslala Zuzana Šikýřová, Praha

Máslové pečivo

* 250 g másla * 1 žloutek * 4 polévkové lžíce zakysané smetany * 320 g hladké mouky * tuk na vymazání plechu

Sirup:

* 400 g pískového cukru * citronová šťáva, vanilka, voda

1. Máslo utřeme se žloutkem a smetanou, přidáme mouku a vypracujeme těsto. Rozválíme placku silnou 5 mm. Povrch zdrsníme přitisknutím struhadla a vykrajujeme obdélníky. Rovnáme je na vymazaný plech blízko sebe a pečeme v předehřáté troubě na 150 °C asi 15 minut dorůžova.

2. Mezitím si připravíme sirup z cukru, citronové šťávy, vanilky a vody. Když pečivo trochu vychladne, přelijeme ho sirupem ještě na plechu, aby se sirup vsáknul. Druhý den uložíme do krabičky do chladu.

Recept zaslal Vladimír Najman, Teplice

Klubíčka kočky Micky

* 250 g hladké mouky * 100 g moučkového cukru * 200 g hery * 1 celé vejce * 2 balíčky vanilkového cukru * 2 balíčky vanilkového pudinkového prášku * barevné perličky na ozdobu

1. Moučkový cukr, heru, mouku vajíčko, oba vanilkové cukry a pudinkový prášek zpracujeme ručně nebo v kuchyňském robotu v hladké těsto. Vytvarujeme ho do bochánku, který zabalíme do mikrotenového sáčku a necháme minimálně jednu hodinu odležet v lednici.

2. Těsto pak po malých kouscích protlačujeme lisem na česnek na vymazaný plech jako klubíčka vlny.

3. Jednotlivá klubka posypeme barevným cukrářským zdobením a pečeme v předehřáté troubě při teplotě 160 °C asi 8 minut.

4. Po vyndání z trouby klubíčka necháme vychladnout a uložíme do papírové krabice do chladu.

Recept zaslala Ludmila Včeláková, Opatovice nad Labem

Tatrankové žaludy

* 1 celé vejce * 250 g moučkového cukru * 400 g másla * 100 g mletých lískových ořechů * 1 kávová lžička skořice * 3 nastrouhané tatranky * 500 g hladké mouky

1. Vypracujeme těsto z mouky, vejce, cukru, másla, mletých lískových ořechů, přidáme skořici, nastrouhané tatranky a necháme v ledničce do druhého dne odpočinout.

2. Z těsta vytvoříme malé kuličky a po třech je spojujeme, jde to lehce, stačí přimáčknout. Doprostřed vložíme jakýkoliv oříšek (vlašský, lískový, mandli), tím se žalud zpevní.

3. Vložíme do předem vyhřáté trouby na 150 °C a pečeme asi 20 minut.

Tip

Místo tatranek vyzkoušejte do žaludů jakékoliv koupené sušenky ve stejné gramáži (jedna tatranka váží cca 50 g). Vyzkoušejte karamelové keksy nebo čokoládové cookies.

Recept zaslala Mirka Kratochvílová, Velké Meziříčí

Mandlové košíčky

* 200 g hladké mouky * 100 g másla nebo tuku * 50 g moučkového cukru * 2 žloutky * 60 g mletých mandlí se slupkou

Krém:

* 120 g másla * 100 g moučkového cukru * 1 celé vejce (lze vynechat) * 1-2 polévkové lžíce rumu * 2 tabulky čokolády nebo 2 lžíce kakaa * tlučená vanilka

1. Na vál prosejeme mouku a cukr, přidáme máslo, žloutky, mandle a zpracujeme těsto na košíčky. Dáme na 2 hodiny do chladu. Z těsta vykrajujeme stejné kousky a vtlačujeme je do máslem vymazaných formiček na košíčky. Pečeme ve vyhřáté troubě na 150 °C asi 10 minut dorůžova a ještě teplé vyklopíme.

2. Krém si připravíme ze změklého másla, cukru, vejce, rozpuštěné čokolády a třeme asi 10 minut. Nakonec přidáme rum.

3. Košíčky naplníme krémem a můžeme ozdobit čokoládovou polevou a loupanou mandlí.

Recept zaslala Gabriela Bartošová, Praha

Medové trubičky

* 340 g hladké mouky * 270 g moučkového cukru * 80 g medu * 2 celé vejce * 1/2 kávové lžičky jedlé sody

Krém:

* 1 slazené mléko (salko) * 250 g másla

1. Vypracujeme těsto z mouky, moučkového cukru, medu, vajec a jedlé sody. Necháme 2 hodiny odpočinout a pak vyválíme na 2 až 3 mm silný plát. Vykrajujeme kolečka o průměru 6 a 7 cm a pečeme v předehřáté troubě na 150 °C asi 15 minut. Ještě horké stáčíme na vařečku, aby vznikly trubičky, a ihned stahujeme.

2. Připravíme si krém tak, že vaříme neotevřené slazené mléko ve vodní lázni asi 2 hodiny. Do vychladlého salka zašleháme máslo. Krémem plníme trubičky a konce máčíme v čokoládové polevě.

3. Medové trubičky necháme rozležet v chladu (nejlépe ve sklepě).

Recept zaslala karolina Mrázková, Tábor