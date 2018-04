Nebezpečný záchod aneb mýty o pohlavních chorobách

Dvě třetiny nakažených pohlavně přenosnou chorobou tvoří lidé mladší pětadvaceti let. Jeden ze čtyř nakažených je teenager. Hepatitida typu B je stokrát nakažlivější než HIV, ale přitom u dvou třetin nemocných vyústí v chronické onemocnění jater, včetně cirhózy a rakoviny.

Ročně se víc než pět milionů lidí nakazí HPV a jeden z pěti lidí má genitální herpes. Přesto o pohlavních chorobách koluje stále spousta mýtů a polopravd. Znáte je?

Mýtus: Při orálním sexu vám nákaza nehrozí

Je nesmysl domnívat se, že při orálním sexu se pohlavně přenosnými nemocemi nakazit nemůžete. Studie provedená v letošním roce a zveřejněná v European Journal of Contraception and Reproductive Health Care zjistila, že jednačtyřicet procent lidí mladších pětadvaceti let si užívá orálního sexu častěji než klasického souložení.

Přitom dvaaosmdesát procent z nich při něm nepoužívá kondom, protože se domnívá, že při orálním sexu jim žádné nebezpečí nákazy nehrozí. Téměř sedmdesát procent z nich má také za to, že pokud nedojde k ejakulaci muže, pravděpodobnost přenosu pohlavních chorob je mizivá.

To však není pravda, k přenosu infekce může dojít i tekutinou, která je z penisu vylučována před ejakulací. Při orálním sexu vám hrozí kapavka, HPV, herpes, chlamydie, či genitální herpes. Nakazit se můžete i HIV, i když v tomto případě je riziko přenosu menší než u vaginálního či análního sexu.

Mýtus: Pokud se nakazíte, okamžitě to poznáte

Nevěřte tomu, že po rizikovém pohlavním styku poznáte případnou nákazu sami, a pokud nemáte žádné podezřelé příznaky, není potřeba chodit k lékaři. Mnoho pohlavních onemocnění probíhá v podstatě bez příznaků a problémy se dostaví až po určité době, kdy už je léčba mnohem komplikovanější.

Například chlamydie mohou způsobovat abnormální výtok, bolest při močení či bolest v podbřišku, ale u řady lidí probíhá nákaza dlouhou dobu bez subjektivních potíží. Podle údajů serveru pohlavni-choroby.cz až čtyři pětiny žen nepoznají, že byly chlamydiemi nakaženy, a přitom neléčená infekce může skončit i těžkým poškozením zraku, nebo dokonce oslepnutím.

Lékařské statistiky mimo jiné udávají, že při nakažení hepatitidou typu B se u třetiny nemocných neprojeví žádné symptomy. Stejně tak v případě nákazy HPV je někdy velmi těžké všimnout si malého vřídku v okolí genitálií či konečníku.

Mýtus: Léčit se nedá jen HIV

Bohužel některá onemocnění s vámi zůstanou už celý život, nebo se vám budou neustále vracet. Zatímco například s kapavkou, syfilidou, nebo chlamydiemi si relativně rychle poradí antibiotika, genitální herpes, HIV nebo hepatitidu zcela vyléčit nelze. Nakažliví jste však i v okamžicích, kdy se u vás neobjevují žádné symptomy onemocnění.

Mýtus: Nakazit se můžete ze záchodového prkénka

Obvyklou výmluvou nakažených lidí je tvrzení, že pohlavní chorobu chytili tím, že se posadili na záchodové prkénko veřejné toalety, na lavici v sauně, případně si půjčili ručník. Lékaři k tomu rádi dodávají, že pohlavní chorobou se na záchodovém prkénku můžete nakazit pouze v případě, že na něm provozujete sex.

Výzkum na toto téma provedli v roce 2008 na univerzitě v Arizoně, kdy odebírali vzorky z veřejných toalet a podrobili je mikrobiologické analýze. Zjistili, že na čtverečním centimetru toalety se nachází pouhých 49 bakterií, kdežto například na stejné ploše telefonního sluchátka je jich 25 000.

Možnost nákazy z půjčené věci či kontaktu s nějakou plochou vylučuje i skutečnost, že původci pohlavních onemocnění jsou relativně křehcí a mimo prostředí lidského těla nedokáží přežít.

Mýtus: Sex v bazénu je neškodný

Jedna z mimořádně hloupých pověr tvrdí, že při sexu v bazénu nebo v horké sprše vám žádné nebezpečí nákazy nehrozí. Veškeré choroboplodné zárodky by měl údajně zničit chlór či vysoká teplota vody.

Chlór ale skutečně nedokáže zabít bakterie či viry způsobující pohlavní choroby, ani spermie. A buďte ujištěni, že pokud budete souložit v bazénu, můžete se stejně tak nakazit pohlavně přenosnou chorobou, jako otěhotnět. Stejně tak původce pohlavních onemocnění nezničí ani horká sprcha, zato ale může poškodit latexový kondom.