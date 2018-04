Šest nebezpečných diet, které raději nezkoušejte

Jsem na dietě. Kolikrát za život jste tuto větu už vyslovili a kolik nejrůznějších diet jste již vyzkoušeli? Atkinsova dieta, dieta podle krevních skupin, tukoužroutská polévka, dělená strava, zónová dieta, to je jen malý výčet populárních diet, podle kterých se stravují miliony lidí na celém světě ve snaze dosáhnout dokonalé postavy.

Nutriční specialistka Světa zdraví Kristýna Báčová však za nejúčinnější způsob, jak zhubnout, považuje změnu životního stylu, protože je to změna trvalá a zdravá.

„Diety ne vždy respektují požadavky organismu. Doporučuji více vnímat své tělo, zařadit pravidelný režim podle potřeb daného organismu, jíst kvalitní stravu, pít dostatek tekutin, nepřejídat se, omezit příjem jednoduchých cukrů a přemíry živočišných tuků. Důležité je soustředit se na dostatek zeleniny a ovoce každý náš den. Váhu si udržíme pravidelnou pohybovou aktivitou,“ radí Kristýna Báčová.

Navíc některé diety jsou nejen z dlouhodobého hlediska neúčinné, ale mnohdy i nechutné a některé mohou dokonce ohrožovat naše zdraví. Přečtěte si, které diety raději ani nezkoušejte.

Tasemnicová dieta

Jak už název napovídá, jde o docela nechutnou dietu, která spočívá v pojídání boubele tasemnic. Tento parazit ve střevech pěkně roste a živí se potravou, kterou člověk sní. To samozřejmě vede k hubnutí, ale rozhodně ne bez vedlejších účinků.

Tasemnice, která může dosahovat délky až několika metrů, produkuje dráždivé metabolity a může způsobit zvracení, průjem, bolesti hlavy, oční problémy a další zdravotní komplikace, jako jsou epilepsie, demence, ucpání střev či žlučových cest.

Tasemnice navíc odebírá tělu důležité živiny a vitaminy, což může vést k podvýživě. Lidé, jež zvolí tuto podivnou metodu hubnutí, pak spoléhají na pilulku, která tasemnici zabije. Vyloučení tasemnice z těla však není nic jednoduchého. Věřte, že existují jednodušší a méně nebezpečné způsoby, jak zhubnout.

Spermiová dieta

Mohlo by se zdát, že za vynálezem této zvláštní diety stojí muž a jeho touha po orálním sexu. S tímto nesmyslem však vyrukovala v roce 2002 pornohvězda vystupující pod uměleckým jménem Kim Kelly. Spermiová dieta ji nakonec proslavila více než její práce, i když svou vizi vlastně nedokončila.

Kelly se v hlavě zrodil trochu bláznivý plán a rozhodla se světu ukázat, že lze zhubnout pojídáním spermatu. Pornohvězda si naplánovala konzumovat po dobu 30 dnů pouze 3 až 6 lžiček mužského semene denně a k tomu banán a brokolici.

Aby svůj odvážný čin dovedla do konce, musela samozřejmě sehnat velké množství spermatu, což se nakonec ukázalo být jako problém. I když Kim nabídlo dodávat tuto „dietní stravu“ více než 800 mužů, celý dietní pokus nakonec trval jen osm dnů. Dokud se tedy nenajde jiná statečná dietářka, která by tuto hubnoucí metodu dovedla do konce, tak se bohužel nedozvíme, zda spermiová dieta funguje.

Breathariánská dieta

Jedna z nejděsivějších diet je založena na konceptu půstu a její příznivci věří, že jídlo není pro udržení života vůbec důležité. Breathariáni se údajně živí jen vzduchem, slunečním svitem a takzvanou pránou, což je podle vyznavačů této filosofie neviditelná vesmírná energie a životní síla.

Někteří lidé praktikují breathariánství jen jako dočasný půst a nějakou dobu přežívají jen na vodě a bylinných čajích, než se vrátí k normálnímu stravování. Jiní však věří, že takto mohou žít celý život. Dlouhodobě je však tato praktika neudržitelná a vede samozřejmě k vyhladovění a posléze ke smrti hladem.

Kristýna Báčová ze Světa zdraví sama půst podstoupila a souhlasí s tím, že může být prospěšný, ale podle jejího názoru není reálné nejíst vůbec a jen dýchat.

„Breathariánská dieta je podle mého názoru škodlivá. Dnešní doba udává náročné tempo, a proto stoupá i potřeba kvalitní stravy, vzduchem ji nezajistíme.“

Odbornice na výživu Pavlína Dostalíková z Institutu zdravého životního stylu - NutriCentrum rovněž považuje za nejbláznivější diety hladové půsty pouze o vodě.

„Objevují se jedinci, kteří doporučují dokonce vodu destilovanou, zbavenou veškerých minerálních látek. Tento přístup naruší rovnováhu minerálů v organismu. Při dlouhodobém držení může končit kolapsem, otokem mozku a dokonce i smrtí,“ varuje Dostalíková.

A dodává, že při půstu chybí tělu potřebné živiny, především sacharidy a z nich využívaná glukóza. Organismus musí jít do útlumu, zhoršuje se koordinace, dochází ke ztrátám svalové hmoty, vyčerpání, ztrátě energie a následným jojo efektům. Obvykle člověk vydrží den, dva, tři, což u zdravého jedince většinou život ohrožující reakce nevyvolá.

„Organismus je důmyslný stroj, který si s ´hladomorem´ chvíli poradit dokáže, ale stejně tento přístup nedoporučuji v dnešní hektické a stresující době. Nechme tyto praktiky meditujícím mnichům, kteří žijí zcela jiný život a nepracují 12 hodin denně,“ říká Pavlína Dostalíková.

Batolecí dieta

Bylo jen otázkou času, kdy si někdo všimne, že batolecí strava, která spočívá v rozmixované zelenině a ovoci bez ochucovadel, konzervantů, tuků a olejů, je vlastně zdravá a lehce stravitelná a prosadí ji jako hubnoucí metodu.

Díru na trhu s dietami zaplnila slavná fitness trenérka Tracy Andersonová, která vytvořila takzvanou „Baby Food Diet“. Tu si okamžitě oblíbily i takové hvězdy, jako jsou herečky Reese Witherspoonová a Jennifer Anistonová nebo zpěvačka Madonna.

Při pojídání dětských výživ a rozmixované vařené neochucené zeleniny si sice moc nepochutnáte, ale pokud nebudete jíst nic jiného, s největší pravděpodobností pár kilogramů shodíte. Bohužel jako při většině radikálních diet hrozí nejen nedostatek důležitých živin, ale také takzvaný jojo efekt, který nastane hned poté, co se vrátíte k běžné stravě.

Dieta poslední šance

Z názvu vyplývá, že tato dieta by vám měla pomoci zhubnout, když už jste bez valných výsledků vyzkoušeli všechno možné. Bohužel, nebo spíše naštěstí, už nebudete mít možnost tuto opravdu nechutnou a život ohrožující dietu vyzkoušet.

„Last Chance Diet“ vynalezl v sedmdesátých letech doktor Robert Linn, který svým pacientům radil přestat úplně jíst a užívat jen jím vytvořený speciální proteinový koktej s příznačným názvem Prolinn.

„Na vypití tohoto koktejlu bylo zapotřebí hodně kuráže a sebezapření, skládal se totiž z drcených zvířecích rohů, kůží, šlach, paznehtů, kostí a dalších vybraných pochoutek, které zůstávají jako odpad na jatkách. Tato mňamka navíc obsahovala velké množství chemických barviv a příchutí, aby se vůbec dala vypít. Bohužel někteří lidé po této dietě zemřeli, a tak byl tento superkoktejl stažen z trhu,“ píše server worldoffemale.com.

Vatová dieta

Drastické a bizarní metody hubnutí jsou nejčastěji k vidění u těch, co dietu vlastně vůbec nepotřebují. Svět modelek je o naprosté dokonalosti těla, která je podle současných měřítek stále ještě synonymem vychrtlosti a éterický vzhled opravdu není zadarmo.

Hubnoucí metody manekýnek jsou proto někdy velmi drsné a zoufalé. Ve snaze udržet si vystouplé klíční kosti a mezeru mezi stehny jedí tyto dívky i věci, které jsou nejedlé. Třeba i takové chuťovky, jako jsou vata nebo odličovací tamponek. Že se to nedá ani spolknout? S tím si slečny snadno poradí.

Stačí kousek vaty namočit do pomerančového džusu a hned máte výbornou svačinku, která vám zaplní žaludek, aniž byste přijali nějaké kalorie, pokud se tedy nepočítá pár kalorií z půl deci pomerančové šťávy.

Výživová poradkyně Kristýna Báčová považuje tuto dietní metodu za velmi nebezpečnou. Může totiž přivodit i smrt a rozhodně ji nikomu nedoporučuje zkoušet.