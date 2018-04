Nebezpečí virtuální reality: nejslabší článek je mobil

"Vždycky mě šokuje, jak všichni čekají, že někdo za ně něco zařídí," kontruje psycholog Ivan Skalík. "Technik vymyslí software, který nebezpečné adresy dětem vyblokuje. Policie bude počítačové pedofily dohledávat. Kamarád mě naučí, jak zacházet s počítačem, psycholog mi poradí, kam ho postavit a jak ho kontrolovat. Jenže nehledejte žádné podobné zkratky. Největší ochranou dítěte je, jaký vztah jsme si s ním vytvořili."

Podnikat někomu něco za zády není podle psychologa nikdy dobré. "Kdyby vás dítě nachytalo, těžko už vám někdy zcela uvěří," říká Skalík. "Proč neříct na rovinu: ‚Mám o tebe obavu, bylo by možné podívat se jednou za čas do tvého mobilu?‘ Možná mě odbude, že ne, že to nechce. Tak se mu pokusím vysvětlit, proč o něj strach mám. Proč s ním o tom chci mluvit. A naopak mu nabídnu: Klidně se podívej do mého mobilu..."

Facebook

Trvejme na tom, aby se dítě bez naší přítomnosti nesetkávalo s někým, s kým si jen dopisuje, koho osobně neznáme a nevíme, jestli se za "desetiletou Martinou" někdo neskrývá. Objasněme mu, proč je riziko hrnout si mezi facebookové přátele kdekoho jen proto, aby jich mělo víc.

ICQ

Vysvětleme dítěti, že by nemělo mluvit s každým, kdo se mu ozve. A pokud se cítí někým zneklidněné, ať se nám svěří. Důrazně vyžadujme, aby v žádném případě nikomu nesvěřovalo informace o adrese domova, telefonu, škole, kam chodí, místě, kde si hraje, nebo kam rodiče pojedou v neděli.

Mobil

Bohužel, prověřovat obsah SMS nebo odeslaných fotografií může být pro rodiče velmi obtížné, i jen trochu zkušenější dítě je stačí vymazat. Mobil tak představuje nejslabší článek, už proto, že je tak rozšířený. Což je silný důvod, proč právě o něm a jeho rizicích s dítětem co nejvíc mluvit.