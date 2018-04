Neberte známky přehnaně vážně

Klidně dětem řekněte, že se vám jejich vysvědčení moc nelíbí, ale zároveň oceňte to, v čem se jim dařilo, radí pražská psycholožka Markéta Veselková.

Rozhodně varuje před tím, aby rodiče dali průchod svému vzteku a dítě třeba tělesně trestali nebo mu zakazovali všechny jeho oblíbené aktivity.

Známky berte rozumně

Špatné jsou oba extrémy: nemá smysl dávat známkám přehnaný význam a vyčítat dítěti dramaticky, že si zkazilo život, ale na druhou stranu není dobré ani brát je na lehkou váhu a znevažovat vzdělání.

Dítěti by se pak jen těžko vysvětlovalo, proč se musí příště zase snažit. Lepší je přijmout pohromu na vysvědčení v klidu a dítěti říct, že vás to dvakrát nepotěšilo a že mu pomůžete v příštím roce zvládnout vše lépe.

Ale rozhodně po něm nechtějte, aby se hned od začátku prázdnin učilo, protože si musí odpočinout. Školní rok je pro ně vyčerpávající.

Pokud se domníváte, že špatné známky jsou výsledkem nedostatečné snahy vašeho potomka, je na místě mu to říct a upozornit jej, že do budoucna mu to nebudete tolerovat.

A ještě jednu věc zdůrazňují psychologové: i kdyby mělo dítě známky sebemizernější, nevyhrožujte mu. Právě strach z rodičovských výhrůžek a trestů bývá jednou z příčin útěků z domova, nebo dokonce sebevražedných pokusů školáků.

Odměny za vysvědčení?

Zatímco někteří rodiče chystají za pěkné vysvědčení dítěti drahé dary, jiní nedávají potomkům nic. Psychologové se vesměs shodují, že menší dárek třeba v podobě knihy nebo stavebnice je odpovídající odměnou.

V případě, že bylo získání nějakého dárku vázáno na vynikající vysvědčení, je dobré být důsledný a neustupovat, když se dítě nesnažilo.

"Slíbili jsme synovi mobil za vyznamenání, které nakonec neměl, a měl naopak mnoho trojek. Přesto jsme mu ho dali, když už byl koupený. Pak jsme toho ale litovali, protože on se ani příští rok nesnažil, měl pocit, že stejně dostane všechno, co bude chtít," přiznává Klára Marková, matka třináctiletého syna.

Naopak, pokud se dítěti přes veškeré úsilí nepovedlo splnit vaše požadavky, ale zlepšení je patrné a výsledky slušné, doporučují psychologové dárek povolit. Byť třeba s nějakou podmínkou.