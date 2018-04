Neběhejte. Nezhubnete, a navíc si ublížíte, radí slavný fitness trenér

"Spousta lidí začne běhat, aby zhubla, ale ne vždy jim to vyjde. A já vám řeknu proč. Tuk je jedním ze zdrojů energie pro tělo. A když začnete najednou hodně běhat, tak čím víc běháte, tím více se tělo připravuje na další nadměrnou zátěž. Uloží si tuk. Takže posílíte svaly, ale také naberete tuky," svěřil Brookes své zkušenosti britskému listu Daily Mail.

Tělo je podle něj úžasný systém, který se přizpůsobí téměř všemu. "Čím více času strávíte běháním, tím budete lepší v běhu a také se zlepší efektivita práce s energií, začnete využívat pro běh méně energie a spálíte méně kalorií," vyjmenovává další z paradoxů Brookes.

Když člověk začne běhat, musí investovat do nejkvalitnější obuvi. "Při běhu se totiž vaše váha násobí dvaapůlkrát a přenáší se na klouby. Pokud se to opakuje pravidelně dlouhodobě, nemusí to klouby vydržet. Většinou nejdříve odejdou kolena či kotníky," dodal Brookes.

Obecně se věří, že cvičení urychlí metabolismus a spalování, ale podle Broookese může běhání vést k opaku. "Kdo chce efektivně zhubnout, měl by se svěřit do rukou trenéra, který vytvoří na míru ideální cvičební plán," uzavírá Brookes, který se teď zajisté těší, že se mu dveře do jeho fitness centra netrhnou. (všechny pravdy a mýty o běhání čtěte v seriálu zde)

