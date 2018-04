Nebaví vás sportovat? Spojte pohyb se zábavou

Soudě podle vypracovaných těl modelek nedělají ženy nic jiného, než že řádí ve fitness-centrech, prohánějí se ve sportovních oblečcích po parcích, brázdí bazény a sjezdovky… a vy?

Permanentkou do fitka si zakládáte stránky v Dějinách umění. A to jste byla pevně přesvědčena, že když za ni vydáte tisíce, donutí vás to chodit pravidelně cvičit. Z rotopedu jste si udělala "němého sluhu". S jistou úlevou dokonce dovolujete, aby sloužil i ostatním členům rodiny, protože pak máte stoprocentní jistotu, že vypuštění duše při šlapání (pochopitelně té vaší) se odkládá na neurčito. A výčitky svědomí, které na vás křičí, že byste už konečně měla něco dělat se svojí ztuhlou šíjí, bolavými zády a objevujícími se faldíky? Ty umlčujete každodenním domácím strečinkem – v kuchyni jste si schválně uložila talíře do nejvyšší police, abyste se musela pokaždé pořádně natáhnout, u žehlení stojíte střídavě na levé a pravé noze, nemluvě o posilování, když domů dřete nákup.

Jestli vás to uklidní, nesportovně naladěných duší je víc. Jenže i hloubavá rozjímavost romantické duše, kterou stoupenkyně Olgy Šípkové nazývají leností, se dá vyburcovat k činnosti. Třeba tancem, jógou, rehabilitačním cvičením nebo badmintonem. Stačí jen vybrat přesně to pravé ořechové pro vás, vyzkoušet a třeba se najdete tam, kde jste to nečekala. A nakonec se za pár měsíců přistihnete, že si pondělní večery bez salsy už neumíte představit.



Pohyb a zábava Nejlepší jsou pro nás – nesportovce ty sporty, při kterých si ani nevšimneme, že nějak pracujeme na své fyzičce. Třeba: CURLING:

Sport, který je zařazen i do programu zimních olympijských her, je zároveň týmovou zábavou. Na ledových drahách posílají curleři speciální kulaté kameny s držadly do kruhu na konci dráhy. Info o hře: www.curling.cz FRISBEE:

Létající talíř, který ovládl české parky a hřiště, má hodně příznivců. Podívejte se třeba na stránky České asociace létajícího disku www.cald.cz. Dozvíte se, jak se ve frisbee hrají soutěže, a dostane vás svérázné heslo: Z míče se nenajíš! DISCOGOLF:

Jedna z her, které se hrají s frisbee. Hraje se v přírodě a trefujete se létajícím talířem do kovového koše umístěného do 200 metrů od startu. Více na www.discgolf.cz RINGO:

Ringo se hraje gumovým kroužkem na hřišti volejbalových rozměrů. Účelem hry je umístit kroužek do hřiště soupeře. Je to levné a zábavné. Více na www.ringo.cz

Taky vám dá hodně úsilí srovnat si tělo, chcete-li někam vplout jako sebevědomá dáma? Musíte si intenzivně opakovat: pravé rameno níž, lopatky dozadu, prsa dopředu, břicho zastrčit, kyčle malinko podsadit, zadnici nešpulit, bradu nahoru a nekoukat do země… Jakmile na to přestanete myslet, zkroutíte se jako paragraf. A pak trpíte, jak vás bolí záda a hlava a bůhvíco. Tělo si ale můžete srovnat i bez složitého itineráře a soustředění snadno na míči.

"Už pouhým sezením na míči posilujete zádové svaly, rovnáte si páteř a procvičujete koordinaci pohybů. Zapojujete přitom hluboký stabilizační systém, tedy svaly, které neprocvičíte ani při aerobiku," vysvětluje Tereza Černá z pražského Studia Alipte, kterou ke cvičení na míči přivedly její časté bolesti zad. Do svého programu "Aby záda nebolela" právě tento způsob rehabilitace také začlenila.

Pokud nechcete na míči pouze odpočívat, ale opravdu si tělo protáhnout, dělejte tak – alespoň zpočátku – pod dohledem zkušených fyzioterapeutů.

"Každý člověk trpí určitou svalovou dysbalancí, některé svaly má zkrácené, jiné oslabené," vysvětluje Tereza. "Aby rehabilitace měla skutečně smysl, je třeba tuto nevyváženost vhodně zvolenými cviky vyrovnat. Většina klientů tedy nejprve prochází hodinami zaměřenými na rehabilitační cvičení, teprve potom se účastní kurzů s aerobním cvičením. Platí však, že na míči může cvičit nebo rehabilitovat téměř každý."

Přínosem je i domácí cvičení a pohupování se na míči. Stačí patnáct dvacet minut denně. Velký míč můžete použít také místo židle, sedíte-li například u počítače. Míč vám nedovolí ani takové hříchy proti páteři, jako je hození nohy přes nohu.

Jak cvičení na míči prospívá?

* zpevňuje páteř

* zlepšuje držení těla

* odstraňuje časté bolesti hlavy

* zpevňuje břišní, hýžďové a stehenní svaly

* formuje postavu

* procvičuje rovnováhu těla

Co potřebujete:

* Míč – ideální velikost je taková, když při sezení na něm svírá vaše páteř a stehna větší než pravý úhel. Silnostěnný míč si pořiďte v případě, že na něm chcete pouze sedět nebo jste těhotná. Přece jen je bezpečnější. Tenkostěnný míč je vhodnější na cvičení, protože je pružnější. Jeho cena se pohybuje kolem 500 Kč.

* Sportovní, nejlépe bavlněné oblečení, které neomezuje v pohybu, sálové boty

Jak často cvičit?

2x týdně 60 minut

Kolik zaplatíte?

0d 400 Kč za vyšetření a cvičení, většinou se však platí více lekcí a s počtem hodin klesá jejich cena.

Další míčová rehabilitace:

* Overball – malý nafukovací míč, cviky jsou náročnější na provedení. Cena od 150 Kč.

* Balanční polokoule – polokoule o průměru osm centimetrů si popruhy připevníte zespodu na tenisky, což vás nutí neustále být v pohybu. Posilujete hýžďové a stehenní svaly. Cena balančních polokoulí 500 Kč.

TEREZA TOMANOVÁ: TANEC ZLEPŠÍ NÁLADU

Proč byste se měla celý rok těšit na dva tři plesy, které v sezoně absolvujete, a jinak jen nostalgicky vzpomínat na taneční a diskotéky? Jsou tu přece taneční školy. Pokud vás nelákají břišní tance, určitě vás chytí temperamentní latinskoamerické rytmy. "Samba, čača, rumba, džajv jsou sice párové tance, ale jejich choreografii uzpůsobujeme singlům. Podobně je možné tančit také kubánské tance jako salsu, mambo, merengu nebo afro-dance," vysvětluje Tereza Tomanová z taneční školy Easy Dance v Nymburku a dodává.

"Zvládnout základní kroky a figury přitom není těžké, zvláště když vás vede hudba a šikovný lektor. Navíc se při tanci každá žena cítí sexy, sama sebou a nechybí jí tak sebevědomí."

Máte-li pochybnosti o dokonalosti svého smyslu pro rytmus, zbavte se jich okamžitým zápisem do taneční školy. „Kdo rád tancuje, neměl by své schopnosti příliš podceňovat,“ radí Tereza. "Taneční choreografii přizpůsobujeme možnostem tanečníků – podle jejich věku, váhy i toho, zda se jedná o začátečníky, mírně pokročilé či pokročilé."

Jak tanec prospívá?

* posiluje zádové, stehenní a lýtkové svaly

* formuje problematické ženské partie

* zlepšuje kloubní hybnost

* zlepšuje držení těla

* posiluje srdce a cévy

* uvolňuje svaly

* je vhodný i pro těhotné nebo ženy po porodu

* zlepšuje náladu

Co potřebujete:

* Přiléhavé tričko, nejlépe bavlněné, sukni krátkou nebo v délce ke kolenům, balerínky, pokročilé tanečnice mohou obout i boty na podpatku (nedoporučují se však příliš vysoké podpatky, protože omezují v pohybu)

Jak často tancovat?

2x týdně 60 minut

Kolik zaplatíte?

Od 50 Kč za hodinu, většinou se platí 10 lekcí

Když vás tanec chytne…

… a nebude vám vadit propocené tričko, zkuste ještě disko dance, street dance, hip hop, funky, breakdance, taneční aerobic

KATRIN KÖHLER: PŘI JÓZE POZNÁTE SVÉ TĚLO

Dusíte v sobě stoupající napětí tak dlouho, dokud vás nerozbolí hlava nebo nevybouchnete jako Etna? A ztracenou rovnováhu pak hledáte ponořením se do knih nebo meditací s kamarádkou v čajovně? Jednou z cest, jak se uvolnit, posílit, příjemně protáhnout a zregenerovat své fyzické i duševní síly, je jóga.

"Jóga vás naučí vnímat a poznat své tělo, soustředit se na sebe samu," říká Katrin Köhler, která se výuce této techniky věnuje v Rodinném centru Letná v Praze. "A pokud člověk se svým tělem pracuje, je zdravější. Zároveň tím pozitivně ovlivňuje i svou mysl, která je klidnější a vyrovnanější. Nevím, jestli by to můj muž potvrdil, ale já to tak vidím," dodává s úsměvem Katrin.

Ostatně sama je nejlepším důkazem toho, jak jóga prospívá naší fyzické schránce i duši. Cvičit ji začala před čtyřiadvaceti lety po těžké autonehodě, kdy se špatně pohybovala, těžce dýchala. Dnes byste v ženě s kočičím tělem i pohyby těžko hledali někoho, komu byl předurčen invalidní vozík.

"Když člověk s jógou začne, málokdy s ní skončí. Stává se součástí jeho života. Už po první hodině totiž pociťuje jisté uvolnění, které se pravidelným cvičením násobí. Navíc naučit se této technice může každý bez rozdílu věku nebo schopností. Cvičení jsou přizpůsobena potřebám jednotlivců a jejich zdravotnímu stavu."

Jak jóga prospívá?

* posiluje a uvolňuje svaly

* zlepšuje pohyblivost kloubů

* posiluje srdce a cévy

* ulevuje od bolesti

* pomáhá při nespavosti

* zmenšuje zažívací a premenstruační potíže

* harmonizuje tělo i duši

Co potřebujete:

* Pohodlné oblečení, nejlépe soupravu na cvičení, sálové boty (cvičit můžete také bosy) * Podložku (ve většině sportcenter vám ji půjčí)

Jak často cvičit?

1x týdně 90 minut

Kolik zaplatíte?

Od 100 Kč za hodinu

Co ještě můžete cvičit

Tai-či, tao ženy, reiki, ya-su, čchi kung – všechny tyto techniky směřují k fyzické a duševní harmonizaci člověka, jen používají jiné metody

ZUZANA KOUKALOVÁ: BADMINTON ZPEVNÍ HÝŽDĚ A STEHNA

Možná že by vás tenis nebo squash i bavily, ale vadí vám na nich nálepka "snobárna" nebo si na dvorcích připadáte nepatřičně. Ovšem badminton – to je něco jiného. Pinkání lehkým míčkem máte z dětství v živé paměti a blýsknout se jím můžete i ve společnosti. Je to totiž jeden z nejrychlejších sportů, při kterém se používá raketa.

A když jen mimochodem prohodíte, že na mezinárodních soutěžích přesahuje naměřená rychlost míče i 320 kilometrů za hodinu, nebude vás nikdo považovat za sportovního outsidera.

Pokud chcete badmintonu přijít na chuť a také díky němu prospět svému tělu, nezačínejte hrát bez trenéra.

Herním systémem "paní radová" si příliš nepomůžete. Už jen uchopení rakety má svá pravidla. "Nesmí se držet jako pánvička, ale jako kladívko," s úsměvem otáčí raketu v mojí ruce trenérka badmintonu Zuzana Koukalová z pražského SportCentra Nové Butovice. "A také po kurtu se musíte pohybovat úsporně," dodává a hned ukazuje, jak se několika "polkovými" kroky rychle dostat ze středu své hrací poloviny do všech stran.

Zároveň je třeba energii rozložit tak, aby vás setrvačnost při popoběhnutí nestrčila k hráčům na sousední kurt. "I úder do míčku má své zákonitosti," doplňuje Zuzana. "Potřebujete k tomu švih, uvolněné zápěstí, koordinaci celého těla, protože zasáhnout ho je třeba nad hlavou, nikoliv daleko vedle těla. Jinak zbytečně namáháte ramenní kloub. Možná se to zdá na první pohled složité, ale už po několika hodinách s trenérem se vám badmintonové zásady vryjí pod kůži."

Badminton mají v oblibě především společenské povahy. V jedné hale totiž vedle sebe "mydlí" do míčku hned několik párů či čtveřic.

Jak badminton prospívá?

* posiluje hýžďové a stehenní svaly

* zpevňuje svaly břišní a zádové

* zesiluje paži, kterou hrajete

* posiluje srdce a cévy

* díky rozcvičce protáhne celé tělo

* zlepšuje tělesnou kondici a postřeh

* hodí se pro začátečníky i na dovolenou s dětmi

Co potřebujete:

* Badmintonová raketa – kupte si dámskou, je lehčí a pružnější. Cena se pohybuje od 500 Kč.

* Míčky – coby začátečník dejte přednost plastovým před péřovými. Více vydrží. Cena obou druhů je 60 Kč.

* K tričku můžete obléct šortky nebo krátkou sukýnku, boty s odpruženou patou musí mít sálovou podrážku (na kurt vás nepustí s černou podrážkou, protože zanechává stopy).

* Partnera – pokud nemáte kamarádku nadšenou pro badminton, požádejte ve sportovním centru, kam chodíte, o vyvěšení inzerátu. Určitě se najde někdo, kdo je v podobné situaci.

Jak často hrát badminton?

2x týdně 60 minut, abyste získali rychlost, švih a cit pro balonek

Kolik zaplatíte?

Od 180 Kč na hodinu

Co ještě můžete "pinkat"?

* Racketlon – zahrnuje v sobě pingpong, badminton, squash, tenis

* Plážový badminton – místo standardního kurtu se hraje na písku

* Speedminton – tvrdší badminton