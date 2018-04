Nebaví vás sex? Problém je ve vaší hlavě

Svého muže milujete, ale do sexu s ním se vám nechce, nemáte na něj chuť. Příčin může být mnoho, ale z velké části jsou problémy se sexem v naší hlavě.

Nechuť k sexu mohou vyvolat různé aspekty - od únavy, tělesných potíží, přes strach či partnerské neshody. Ženy často ztrácejí chuť k sexu i tehdy, když je mezi nimi a partnerem nevyříkaný konflikt. A nemusí to být ani nic vážného. Stačí, když si spolu už tolik nepovídají a neřeší každodenní problémy.

Ty se tím jen oddalují a odcizení narůstá. Sex bývá první oblastí, kde se neřešené problémy projeví. Dámy, raději partnerovi otevřeně řekněte, co vás trápí. Zvolte neutrální místo. Třeba obývací pokoj, balkon, zahradu. Povězte mu, oč jde.

Pro ženy: co dělat, když se vám chce s partnerem milovat méně často, než je jeho představa

1. Do sexu se nenechte nutit.

2. Sex odmítejte tak, aby se partner necítil ponížen a zraněn.

3. Snažte se v příhodné atmosféře partnerovi přiblížit své pocity a své potřeby.

4. Eventuálními slovními výpady se nenechte zranit ani urazit. Váš partner je minimálně stejně nesvůj jako vy.

5. Neomezujte komunikaci.

6. Projevte pochopení pro jeho situaci.

7. Pokuste se domluvit a hledejte spolu kompromisní řešení.

8. Nabídněte jiný způsob uspokojení.

9. Jasně formulujte své představy o frekvenci, době a způsobu milování.

10. Nenechte se tlačit do role viníka, není to jen váš problém.

11. Mějte trpělivost - sama se sebou i s ním.

Pro muže: co dělat, když se s vámi partnerka chce milovat méně často, než by vám to vyhovovalo.

1. Zachovejte klid a sex si nevynucujte.

2. Zkuste autoerotiku. Není to nic ostudného a rozhodně to nekomentujte větou, že na to jste se nemusel ženit.

3. Od partnerky se neodtahujte.

4. Až bude vhodná atmosféra, pohovořte si - ne s cílem zvýšit sexuální frekvenci, ale pochopit celou situaci.

5. Važte slova, ponížení týkající se sexu jsou pro ženu dvojnásob bolestivá.

6. Pokuste se o nějaký způsob domluvy do budoucna (nejméně vhodné je řešení typu "každou druhou a čtvrtou středu v měsíci").

7. Neodmítejte nabízené nekoitální uspokojení ze strany partnerky.

8. Nedovolte, aby sexuální nesoulad zastínil všechny ostatní dobře fungující součásti vašeho vztahu.

9. Buďte trpělivý.

Polovina rodiček má se sexem problémy

Další velmi častou příčinou problémů se sexuálním apetitem bývá těhotenství a zejména porod.

Když angličtí vědci nedávno udělali studii mezi pěti stovkami žen, zjistili, že po porodu má se sexem problémy polovina rodiček.

Fyzicky se sice ženy dají relativně rychle dohromady, ale chuť na sex výrazně ovlivňuje i psychika. Kvůli ní mají potíže a zábrany měsíce a někdy i roky. Změny v těhotenství a po porodu z některých udělají bytosti, u nichž slovo sex vyvolává odpor. Přitom jsou to pořád ty stejné ženy, které milování před porodem měly rády.

První roznětka, která dá červenou našim sexuálním touhám, vybuchne na porodním sále. Šedesát procent žen musí podstoupit nástřih hráze a její následné šití. Tenhle z hlediska medicíny docela banální výkon s naší psychikou umí dokonale zamávat. Nepříjemná bolest se dá ještě překonat, ale otázky o následcích zákroku nám nabíhají v hlavě samy a nedokážeme je zastavit. Změnila jsem se "tam dole"? Hodně? Pozná to partner? Bude mě to s ním při sexu bolet?

I v tomto kritickém období nicméně mohou partneři najít společnou řeč. Hlavní rada je o problémech mluvit. A podobně jako v horách, i v sexu platí poučka - podřiďte se slabšímu, který sex nemusí tak často. Je dobré si uvědomit, že sex není jen soulož. Je to i mazlení, hlazení a různé druhy dráždění.

Pokud vám žádné rady nepomohou, vyhledejte pomoc odborníka. Možná zjistíte, že problém, který se zdál neřešitelný, se odstraní po pár návštěvách.

Milujete se tak často, jak byste si přáli?

