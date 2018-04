Nebaví vás posilovna? Zacvičte si venku

Dejte jednu nohu na lavici. Chodidlo nohy, která stojí na zemi, směřuje rovně dopředu, chodidlo zvednuté nohy asi 45 stupňů do strany. Předkloňte se, uvolněte se a snažte se dotknout se rukou nártu nebo země. Koleno zvednuté nohy mírně tlačte od těla.









KRÁSNÉ PAŽE

Postavte se zády k lavičce. Dlaněmi se opřete o sedák. Popojděte dopředu tak, aby kolena byla v pravém úhlu. Držte rovná záda, lokty napnuté. Z této pozice pokrčte lokty, zadek spusťte nad zem, ale nesmíte dosednout. Pomalým pohybem rukou se opět zvedněte do výchozí pozice. Cvik neprovádějte švihem, ale pomalým pohybem rukou – posilujete tricepsy.

OPAKUJTE 10KRÁT











PEVNÝ ZADEK A STEHNA

Postavte se zpříma, nohy na šířku pánve, ruce mírně pokrčte v loktech. Vtáhněte břicho, zpevněte zadek.

Ruce předpažte a propleťte prsty, nohy pokrčte v kolenou, mírně se předkloňte a zadek s výdechem pouštějte těsně nad lavičku. Pomalu se vraťte do výchozí pozice.

OPAKUJTE 15KRÁT VE 3 SÉRIÍCH











RUCE, BŘICHO

Rukama se chytíme tyče nad hlavou. Zpevníme celé tělo, pomalu se s výdechem přitáhneme rukama nahoru a současně pokrčíme kolena a přitáhneme je k hrudníku.

OPAKUJTE 3KRÁT V PĚTI SÉRIÍCH









BŘIŠNÍ SVALY A PŘEDNÍ STRANA STEHEN

Sedněte si na okraj lavičky a opřete se o dlaně. Zdvihněte kolena k hrudníku a z této pozice s výdechem přednožujte obě nohy současně – nohy v přednožení úplně propněte a přitáhněte špičky.

OPAKUJTE 15x VE 3 SÉRIÍCH









ZPEVNĚNÍ CELÉHO TĚLA

Z lehu na břiše se opřete o špičky nohou a předloktí tak, abyste měli ramena nad lokty. Hlava je v prodloužení těla. Kolena jsou maximálně propnutá a zvednutá od země. Zpevněte celé tělo – sevřete zadek, zatáhněte břicho a aktivujte lopatky. Celé tělo by mělo tvořit přímku. Pozici držte po dobu nádechu.

OPAKUJTE 3x





ZÁVĚREČNÉ PROTAŽENÍ

Sedněte si s rovnými zády, nohy natáhněte a v celé délce stiskněte, přitáhněte špičky. Vzpažte, zatáhněte co nejvíc břicho a vytahujte se k nebi s nádechem. S výdechem zatněte půlky, podsaďte, co nejvíc se vyhrbte a vytahujte se za rukama do dálky.