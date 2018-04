Ne každé pískoviště je bezpečné

0:01 , aktualizováno 0:01

Pohozené jehly, skleněné střepy, škrkavky. To vše může ohrozit děti, které si hrají na veřejných pískovištích. Zdálo by se tedy, že jediným rozumným řešením je pískoviště zrušit. To by však byla škoda - pokud je o tyto plochy dobře postaráno, je riziko minimální.