Názvy léků si přečtou i nevidomí

Lidé neberou na nevidomé ohled - čtěte ZDE

Musí totiž nevidomým zajistit také informace z příbalových letáků a nevědí, jak to udělat.

"Na tenký papírek uvnitř krabiček se informace nevejdou. Asi je nahrajeme na audiokazety, které budou v lékárnách, a také na internet," uvažuje ředitel Mezinárodní asociace farmaceutických společností Pavel Mazan.

Zvýší se ceny léků?

Firmám se zvýší výrobní náklady a jejich zástupci naznačují, že se pak možná zvýší i prodejní ceny léků.

"Výrobní náklady na jedno balení léků se mohou zvýšit průměrně až o deset korun. Má administrativní nařízení zaplatit jen výrobce?" ptá se Mazan. O kolik by pak mohla vzrůst prodejní cena léků, netuší. "To teď ještě nikdo neví," říká.

Zástupci ministerstva financí, které určuje nejvyšší hranici cen léků, i ministerstva zdravotnictví však shodně tvrdí, že nové obaly s cenami léků nijak výrazně nepohnou. "Pokud by se tak výjimečně stalo, budeme to řešit," říká mluvčí resortu zdravotnictví Vítězslav Klíma.

Nevidomí jsou spokojeni. "Američané označují Braillovým písmem léky už dávno. My jsme to před lety žádali po českém výrobci, ale tvrdil, že je to nákladné," vzpomíná Karel Kurland, ředitel Tyflocentra, střediska služeb pro nevidomé a slabozraké v Ostravě.

"Starší nevidomí, kteří berou denně hodně léků, zatím musí prosit zdravé lidi, aby jim je nachystali. Po označení slepeckým písmem si je konečně budou moci brát sami," vysvětluje.

Čeští i zahraniční výrobci zákon dodrží. "Od listopadu musíme značit nové léky, ostatní do tří let," říká Věra Kudynová z firmy Zentiva. Mazan v tom velký přínos nevidí. "Braillovo písmo zná jen málo nevidomých a německé znaky si Čech těžko přečte," míní.

Mladí slepecké písmo neumějí

Karel Kurland neoponuje. Například Němci podle něj používají zkratkopis, rozdíly jsou i ve znacích pro některá písmena. V Česku ovládá Braillovo písmo asi polovina starších nevidomých, z mladých jen deset procent. "Braillovo písmo na lécích možná mladé přiměje se ho učit," míní.