NÁZOR MUŽE: Ženy chtějí, aby muž žárlil a podezíral je

Nežárlivý muž je rarita. Není možné vysledovat, zda je původem absence této vlastnosti bohapustý fatalismus, vrozená apatie, nebo šálivá víra ve věrnost partnerky.

To poslední nejspíš ne. I nežárlivý muž dokáže připustit možnost, že by mu partnerka zahnula. A spíš on, protože se na tyhle věci dívá povětšinou racionálně. Tedy až do té doby, než se přesvědčí, že jeho drahá skutečně zahřívá cizí lože, pokud se při záletech vůbec stačí dostat až na nějaké lože.

Žárlivost je družka vlastností a pocitů jako je strach, nejistota, podezřívavost. Ženy by proto měly nežárlivé muže hýčkat, vždyť jejich náhled na svět je kladný, optimistický a vlídný.

Jenže je to jinak. Mužova vyrovnanost vzbuzuje u ženy opačnou reakci, než by měla. Je jí divná. Takhle se přece normální chlap nechová, jinej by na jeho místě už dávno reagoval, za tím jeho klidem bude něco, co mi tají, asi mě nemiluje!!!

S typickým sklonem vykládat si věci jinak než jak stojí a leží, začíná žena svého nežárlivého partnera považovat za bezkrevného. Sama sebe přesvědčí, že on není schopen projevit vášeň, přestože ho vidí pupovat rukou po skvělém smeči v plážovém volejbalu, slyší horlivě vykládat o drsných scénách z Tarantinových filmů a cítí, jak mu tepe srdce při noční procházce zasněženým horským hřebenem.

Cestou do pekel sebetrýzně začne žena žárlivost vyvolávat. Pokus flirtovat s jinými většinou nevyjde, protože je při něm neohrabaná, nebo naopak svému partnerovi sympatická. V nejhorším případě si vybere jeho nejlepšího kamaráda, jenž mu o tom poví při nejbližší partičce šachu a informace žije pouze v rozmezí Jezdec na cé 3 - malá rošáda.

Akce může přijít doma. Text valčíku "láska nehněvaná není milovaná" už dnes asi nebude "in". Jenže ani nejasné zmínky o jakési swingers party, o novinkách v sortimentu Ráje rozkoše a o kontroverzních pasážích z románů Elfriede Jelinekové nepomáhají.

Mužské předměty, záměrně umístěné ve společném bytě či autě a zaručeně nepatřící jemu, nevyvolají žárlivost, nýbrž skutečné podezření. A to je rozdíl. Teprve pak muž ochladne a znejistí. Při opakovaných nálezech si bude chtít vše vyříkat a pravda v tu chvíli nemusí být nejlepší variantou, jak vše vysvětlit.

Mužovi totiž bude naopak divná žena, která chce, aby žárlil, protože kdyby to dělal, jistojistě by chtěla, aby přestal.

Vrcholem ženských pokusů o vyvolání žárlivosti je pak skutečná nevěra. To už je ale potom opravdu lepší ten žárlivý pes.