NÁZOR MUŽE: Proč synovi lhát, když na svět hledím stejně?

15:08 , aktualizováno 15:08

Se synem si vykáme. Je to originálnější. Já: "Synu, budete stále vyrušovat při matematice?" Syn: "Ano, otče, je to můj způsob života." Já: "A nechcete ho změnit synu?" Syn: "Ne, otče, vy jste také podřadný pisálek a nechcete to změnit." Já: "Ale když vás vyhodí z gymnázia, co budete dělat?" Syn: "Na podřadného pisálka to dotáhnu vždy."