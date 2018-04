NÁZOR MUŽE: Nejsme zase tak hraví, jenom to na ženy hrajeme

Jenže každý muž také ví (pokud si to připustí), že je ve skutečnosti vážným a smutným tvorem. Hravostí a touhou po zábavě maskuje skutečný stav své duše před ženou.

Je to jen chladný kalkul. Muž ženu potřebuje, a tak se velice rychle a velice účelově vžije do role, jakou mu ráda přisuzuje ona, tedy role submisivního pošetilce.

Proč si muži musí hrát? Pokusily jsme se je pochopit

V úporné snaze nabýt ve vztahu vrchu je žena ráda tou vážnější, silnější a stabilnější. Razí teorii, že na rozdíl od muže zvládne víc věcí najednou, a vyvozuje z toho jakousi převahu.

Ve skutečnosti to znamená, že když žena něco začne, buď to nedokončí, nebo to neudělá pořádně. Muž to vidí, ale musí to přehlédnout a jít si hrát (fotbal, s modely, na někoho či něco). Jen tak zajistí klid a řád na domácím poli.

Žena je sice iniciativní a odvede své dítě kvůli ortopedické vadě na rehabilitaci, ale tím považuje věc za vyřízenou. Teprve muž provádí doma s dítětem všechny předepsané cviky. Donutí je k nim, ač jsou nepříjemné, dítěti se zdají trapně nedospělé a ženě brzy začnou připadat jako blbnutí, jako... no ano, hra.

Takových případů, kdy je zdánlivá hra naopak naprosto seriozní a věcnou záležitostí, jsou stovky, jen možná ne tak palčivé jako příklad s dítětem.

Teorie o věčných klucích má také svůj odraz v pořekadle "muži nestárnou". I poměrně mladý muž si do jisté míry může dovolit být trochu směšným a dětinským. S pokračujícím věkem se míra často zvyšuje.

Žena nikoli. Jakmile dospěje (pokud možno co nejdřív), musí se udělat od základu vážnou a v poměru k muži mentorskou, aby si připravila půdu pro vlastní stárnutí, které je podle všeho obtížnější než u muže. Muž se stárnutím své ženy musí umět žít. Odvádět pozornost předstíráním dětské hravosti je dobrý způsob, jak to zvládnout.